Home > मध्य प्रदेश > न सड़क, न एंबुलेंस… चार पुरुषों के कंधे पर चारपाई और बीच नदी में बच्चे का जन्म! MP के छिंदवाड़ा से आई ये तस्वीर दहला देगी दिल

न सड़क, न एंबुलेंस… चार पुरुषों के कंधे पर चारपाई और बीच नदी में बच्चे का जन्म! MP के छिंदवाड़ा से आई ये तस्वीर दहला देगी दिल

स्थानीय लोगों ने बताया कि गर्भवती महिला एमपी के एक छोटे से गांव में रहती है जहां बारिश के मौसम में बाढ़ का संकट बना रहता है. ऐसे में नदी उफान पर होती हैं जिसके कारण गांव और शहर के बीच संपर्क कट जाता है. इसलिए एंबुलेंस वहां तक नहीं पहुंच पाती और महिला को चारपाई पर ले जा रहे थे

By: Kajal Jain | Published: June 28, 2026 7:43:04 PM IST

न सड़क, न एंबुलेंस... चार पुरुषों के कंधे पर चारपाई और बीच नदी में बच्चे का जन्म! MP के छिंदवाड़ा से आई ये तस्वीर दहला देगी दिल
न सड़क, न एंबुलेंस... चार पुरुषों के कंधे पर चारपाई और बीच नदी में बच्चे का जन्म! MP के छिंदवाड़ा से आई ये तस्वीर दहला देगी दिल


मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से एक हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आ रही है, जहां एक महिला ने नदी को पार करते समय बच्चे को जन्म दे दिया. उस समय महिला चारपाई पर थी और प्रसव पीड़ा बढ़ती जा रही थी. इस घटना से जुड़ी एक वीडियो तेजी से इंटरनेट पर वायरल हो रही है जिसमें 4 पुरुष महिला को चारपाई पर उठाकर नदी पार करते नजर आ रहे हैं. इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में स्थानीय लोगों ने बताया कि बरसात के मौसम में जिले का यह इलाका पूरी तरह से शहर से कट जाता है क्योंकि पुल और सड़क की बार-बार की गई मांगे पूरी नहीं हुईं, जिसके कारण एंबुलेंस उनके दूरस्थ गांव तक नहीं पहुंच पाई.

बारिश में दुनिया से दूर हो जाते हैं 20 परिवार

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, यह मामला अमरवाडा ब्लॉक के हथोडा गिरी गांव के लोगड़ी मोहल्ला इलाके का है जहां बारिश के मौसम में नदी उफान पर होती है और शहर पहुंचने का एक मात्र रास्ता भी कट जाता है. यही वजह है कि यहां के 20 परिवार अलग-थलग पड़ जाते हैं. प्रसव पीड़िता के परिवार ने बताया कि 33 वर्षीय सवित विश्वकर्ना का डिलीवरी का समय पास था. पति शंकर विश्वकर्मा और परिजनों ने 108 एंबुलेंस सेवा को भी फोन किया लेकिन नदी में बाढ़ आने का कारण एंबुलेंस गांव तक नहीं पहुंच सकी.

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चारपाई पर ले जाते समय जन्मा बच्चा

परिजनों ने बताया कि जब कोई विकल्प नहीं नजर आता तो परिवार के ही सदस्यों और ग्रामीणों ने महिला को चारपाई पर लिटाया और पैदल नदी पार करने लगे. इसी दौरान महिला को प्रसव पीड़ा हो गई और चारपाई पर ही बच्चे को जन्म दे दिया. हालांकि नदी पार करने के बाद भी एंबुलेंस को कॉल किया था लेकिन लंबे इंतजार के बाद एक बाइक के जरिए महिला को अमरवारा सिविल अस्पताल पहुंचाया गया.  महिला के बहनोई गोपाल विश्वकर्मा ने बताया कि मेरी भाभी को प्रसव पीड़ा हो रही थी. हमले एंबुलेंस बुलाई लेकिन बारिश के कारण नदी में रुकावट होने के कारण वाहन हमारे गांव तक नहीं पहुंच पाते. दूसरा कोई विकल्प नहीं था इसलिए चारपाई के जरिए नदी पार कर रहे थे, तभी चारपाई पर बच्चे को जन्म दे दिया. 

परिजनों ने सुनाई आपबीती

अमरवारा सिविल अस्पताल के अधिकारियों ने मां और बच्चे को पूरी तरह स्वस्थ बताया. हालांकि अधिकारियों ने साफ कहा कि स्वास्थ्य विभाग के पास एंबुलेंस के न पहुंचने के पीछे का कारण या संबंधित जानकारी नहीं है. उन्होंने बताया कि 108 एंबुलेंस सेवा भोपाल के कंट्रोल रूम से संचालित होती है. महिला के परिजन और ग्रामीणों ने दावा किया कि बार-बार पुल और बारहमासी सड़क के लिए अपील की जाती है. जनपद पंचायत, एसडीएम और निर्वाचित प्रतिनिधियों को शिकायत पत्र सौंपे हैं लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई. बच्चों को भी हर दिन स्कूल जाने के लिए नदी पार करनी पड़ती है.

ये भी पढ़ें:- रेलवे कोच को बना दिया कूड़ादान! ट्रेन में मूंगफली खाकर सीट के नीचे हाथ धोती महिला का वीडियो वायरल, लोग बोले- देश को बदलना मुमकिन नहीं…

Tags: chhindwara newsMadhya PradeshRural Developmentrural infrastructure failure
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