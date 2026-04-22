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BJP MLA Controversy: भाजपा विधायक के बयान से मचा बवाल, हाईकमान ने अपनाया सख्त रुख; सार्वजनिक बयानबाजी पर रोक

MP BJP MLA Pritam Lodhi Controversy: शिवपुरी जिले के पिछोर से भाजपा विधायक प्रीतम लोधी के विवादित बयान से मध्य प्रदेश की राजनीति गरमाई हुई है. पुलिस अधिकारी को चेतावनी देने पर पार्टी हाईकमान ने सख्त रुख अपनाया.

By: Preeti Rajput | Published: April 22, 2026 1:44:20 PM IST

शिवपुरी जिले के पिछोर से भाजपा विधायक प्रीतम लोधी के विवादित बयान से मध्य प्रदेश की राजनीति गरमाई हुई है.
शिवपुरी जिले के पिछोर से भाजपा विधायक प्रीतम लोधी के विवादित बयान से मध्य प्रदेश की राजनीति गरमाई हुई है.


MP BJP MLA Pritam Lodhi Controversy: मध्य प्रदेश की राजनीति में उस समय हलचल तेज हो गई जब शिवपुरी जिले के पिछोर से भाजपा विधायक प्रीतम लोधी के एक विवादित बयान ने तूल पकड़ लिया. पुलिस अधिकारी को सार्वजनिक मंच से चेतावनी देने के मामले में अब पार्टी हाईकमान ने सख्त रुख अपनाया है.

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सूत्रों के अनुसार, भाजपा नेतृत्व विधायक के लगातार विवादित बयानों से नाराज है. संगठन ने पूरे मामले की विस्तृत रिपोर्ट तलब की है और उन्हें तुरंत सार्वजनिक बयानबाजी बंद करने के निर्देश दिए हैं. पार्टी का मानना है कि इस तरह की बयानबाजी से विपक्ष को मुद्दा मिला और मामला अनावश्यक रूप से बढ़ा. प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने इस प्रकरण पर वरिष्ठ नेताओं से चर्चा की है. वहीं, केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद पटेल को विधायक से बातचीत कर स्थिति संभालने की जिम्मेदारी सौंपी गई है. इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से भी चर्चा हुई है.

क्या है पूरा मामला?

विवाद की शुरुआत 16 अप्रैल को हुई, जब विधायक के बेटे दिनेश लोधी की थार गाड़ी से पांच लोग घायल हो गए. मामले की जांच के दौरान करेरा के एसडीओपी डॉ. आयुष जाखड़ ने दिनेश को सख्त चेतावनी दी थी. इस पर नाराज विधायक प्रीतम लोधी ने सार्वजनिक मंच से पुलिस अधिकारी पर तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि “करेरा किसी के बाप का नहीं है” और अपने बेटे के समर्थन में बयान दिया. इसके अलावा उन्होंने पुलिस पर पक्षपात का आरोप भी लगाया.

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राजनीतिक असर

घटना के बाद विपक्ष ने भाजपा पर कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए हैं. वहीं पार्टी अब डैमेज कंट्रोल में जुटी है. संकेत हैं कि आने वाले समय में विधायक के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई भी हो सकती है. इस पूरे घटनाक्रम ने प्रदेश की सियासत को गरमा दिया है और प्रशासनिक मर्यादा व राजनीतिक बयानबाजी को लेकर नई बहस छेड़ दी है.

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Tags: BJPhome-hero-pos-4Madhya Pradeshregional news
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