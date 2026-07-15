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MP Balram Krishi Mahotsav Live: सीएम मोहन यादव ने इंदौर में बलराम कृषि महोत्सव 2026 का किया शुभारंभ

Indore Balram Krishi Mahotsav 2026 Live: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज इंदौर में आयोजित 'बलराम कृषि महोत्सव-2026' का शुभारंभ किया.

By: Hasnain Alam | Last Updated: July 15, 2026 2:06:23 PM IST

बलराम कृषि महोत्सव-2026 में शामिल हुए सीएम मोहन यादव
बलराम कृषि महोत्सव-2026 में शामिल हुए सीएम मोहन यादव


MP Indore Balram Krishi Mahotsav 2026 Live: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज (15 जुलाई) इंदौर में आयोजित ‘बलराम कृषि महोत्सव-2026’ में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए और कार्यक्रम का शुभारंभ किया.

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सीएम मोहन यादव ने इस कार्यक्रम को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर लिखा- “कृषक कल्याण वर्ष के अंतर्गत आज इंदौर में आयोजित बलराम कृषि महोत्सव-2026 का शुभारंभ एवं कृषि क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले अन्नदाताओं को सम्मानित करूंगा. यह महोत्सव किसानों को आधुनिक तकनीक, प्राकृतिक खेती, कृषि यंत्रीकरण और शासन की विभिन्न योजनाओं से जोड़ेगा.”

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