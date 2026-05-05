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Morena Wedding Violence: बेटी की शादी के दिन खूनी झड़प, रास्ते में घेरकर बरसे लाठी-पत्थर; पिता समेत कई घायल

Morena Wedding Violence: मुरैना के रायपुर गांव में शादी के दौरान पुरानी रंजिश में दुल्हन पक्ष पर हमला, दुल्हन के पिता समेत कई लोग घायल, एक बच्ची गंभीर, इलाके में दहशत फैल गई.

By: Preeti Rajput | Published: May 5, 2026 4:18:44 PM IST

मुरैना के रायपुर गांव में शादी के दौरान पुरानी रंजिश में दुल्हन पक्ष पर हमला
मुरैना के रायपुर गांव में शादी के दौरान पुरानी रंजिश में दुल्हन पक्ष पर हमला


Morena Wedding Violence: मुरैना महुआ थाना क्षेत्र के रायपुर गांव में बेटी की शादी का दिन उस समय दहशत में बदल गया, जब पुरानी रंजिश के चलते दुल्हन पक्ष पर हमला कर दिया गया. इस हिंसक झड़प में दुल्हन के पिता समेत कई लोग घायल हो गए, जबकि एक छोटी बच्ची गंभीर रूप से घायल बताई जा रही है.

बेटी की शादी के दिन खूनी झड़प

जानकारी के अनुसार, दुल्हन के पिता हरिओम सिंह तोमर अपने परिजनों के साथ शादी से जुड़े काम से जा रहे थे. इसी दौरान रास्ते में कुछ लोगों से कहासुनी हो गई. देखते ही देखते विवाद बढ़ गया और आरोपियों ने लाठी-डंडों व पत्थरों से हमला कर दिया. अचानक हुए हमले में दुल्हन के पिता, चचेरा भाई, बुआ सहित चार से अधिक लोग घायल हो गए. एक बच्ची के सिर में गंभीर चोट आई है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है. अन्य घायलों के सिर में चोटें, हाथ में फ्रैक्चर और शरीर के विभिन्न हिस्सों में चोटें बताई गई हैं.

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पुरानी रंजिश को लेकर विवाद

महुआ थाना पुलिस के अनुसार, दोनों पक्षों के बीच पुरानी रंजिश को लेकर विवाद हुआ, जो हिंसक झड़प में बदल गया. आरोप है कि हमलावर गाली-गलौज करते हुए लाठी-डंडे लेकर पहुंचे और मारपीट शुरू कर दी. बीच-बचाव करने आए लोगों को भी नहीं बख्शा गया. घटना के दौरान मौके पर अफरा-तफरी मच गई और शादी का माहौल तनावपूर्ण हो गया. घटना का वीडियो भी सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

मौके पर पहुंची पुलिस 

सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों के करीब एक दर्जन घायलों को उपचार के लिए पोरसा अस्पताल भिजवाया. पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. अधिकारियों का कहना है कि निष्पक्ष जांच के बाद दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

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Tags: morenaMP News
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