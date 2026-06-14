Home > मध्य प्रदेश > Morena: झूठी अफवाह ने छिन लीं 4 जिंदगियां, उदयपुर इंटरसिटी से उतरे यात्रियों को दूसरी ट्रेन ने बुरी तरह रौंदा

Morena: झूठी अफवाह ने छिन लीं 4 जिंदगियां, उदयपुर इंटरसिटी से उतरे यात्रियों को दूसरी ट्रेन ने बुरी तरह रौंदा

Madhya Pradesh Train Accident: मुरैना में रविवार शाम एक दुखद घटना हुई है. दरअसल, उदयपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस में आग लगने की झूठी अफवाह के बाद, घबराए हुए यात्री पटरियों पर उतर गए और दूसरी ट्रेन की चपेट में आ गए. इस हादसे में कम से कम चार लोगों की मौत हो गई.

By: Shristi S | Published: June 14, 2026 8:40:44 PM IST

मुरैना में उदयपुर इंटरसिटी से उतरे यात्रियों को दूसरी ट्रेन ने रौंदा
मुरैना में उदयपुर इंटरसिटी से उतरे यात्रियों को दूसरी ट्रेन ने रौंदा


Morena Train Accident: मध्य प्रदेश के मुरैना में रविवार शाम एक दुखद घटना हुई है. दरअसल, उदयपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस में आग लगने की झूठी अफवाह के बाद, घबराए हुए यात्री पटरियों पर उतर गए और दूसरी ट्रेन की चपेट में आ गए. इस हादसे में कम से कम चार लोगों की मौत हो गई.

उदयपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस मुरैना जिले से गुजर रही थी. जैसे ही ट्रेन हेतमपुर स्टेशन के पास पहुंची, यात्रियों के बीच अचानक यह अफवाह फैल गई कि ट्रेन में आग लग गई है. यह सुनकर हड़कंप मच गया. अपनी जान बचाने की कोशिश में, डरे हुए यात्री ट्रेन से कूदकर रेलवे पटरियों पर आ गए.

You Might Be Interested In

पटरियों पर उतरने के बाद हुआ असली हादसा

असली हादसा तब हुआ जब पटरियों पर उतरे यात्रियों को पता नहीं था कि बगल वाली पटरी पर पातालकोट एक्सप्रेस तेज रफ्तार से आ रही है. पातालकोट एक्सप्रेस ने पटरियों पर खड़े यात्रियों को टक्कर मार दी. टक्कर इतनी अचानक और जोरदार थी कि कई लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. 

अब तक मिली जानकारी के मुताबिक, चार लोगों की जान गई है. इस घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया. रेलवे अधिकारियों और जिला प्रशासन को सूचना दी गई, और बचाव व राहत कार्य शुरू किए गए. अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आग लगने की अफवाह कहां से शुरू हुई? क्या किसी ने इसे जानबूझकर फैलाया, या यह किसी गलतफहमी का नतीजा था? मामले की जांच चल रही है.

हादसे पर रेलवे का बयान

उत्तर मध्य रेलवे ने मुरैना रेल हादसे के संबंध में एक बयान जारी किया है. रेलवे के अनुसार, खजुराहो-उदयपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस एक यात्री द्वारा अलार्म चेन खींचने के बाद रुक गई थी. इस दौरान, कुछ यात्री ट्रेन से उतरकर बगल वाली पटरी पर चले गए, जहां पातालकोट एक्सप्रेस की चपेट में आने से चार लोगों की मौत हो गई. मामले की विस्तृत जांच चल रही है. उत्तर मध्य रेलवे के जनसंपर्क विभाग ने बताया कि जब ट्रेन रुकी हुई थी, तो कुछ यात्री नीचे उतरे और पास की रेलवे लाइन पर चले गए.

इसी बीच, ऐसी खबरें आई हैं कि विपरीत दिशा से आ रही ट्रेन नंबर 20424 (फिरोजपुर-सिवनी पातालकोट एक्सप्रेस) की चपेट में आने से चार लोगों की मौत हो गई. घटना की जानकारी मिलने पर रेलवे प्रशासन, रेलवे सुरक्षा बल (RPF), सरकारी रेलवे पुलिस (GRP) और स्थानीय प्रशासन के अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे. प्रभावित यात्रियों को जरूरी मदद दी जा रही है. घटना के कारणों और हालात की विस्तृत जांच चल रही है. रेलवे प्रशासन यात्रियों से अपील करता है कि वे किसी भी हालत में बिना इजाज़त चलती या रुकी हुई ट्रेनों से न उतरें और रेलवे सुरक्षा नियमों का सख्ती से पालन करें.

Tags: Madhya PradeshMorena newstrain accident
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

पेट साफ करने के लिए कौन से फल खाएं?

June 14, 2026

ज्यादा चिया सीड्स खाने के नुकसान

June 14, 2026

छोटी-छोटी भूख का इलाज हैं ये uncooked healthy स्नैक्स

June 14, 2026

फटे और काले होंठों से हैं परेशान? अपनाएं ये 5...

June 14, 2026

कौन हैं चेतना पांडे?

June 14, 2026

शहर में रहने वाले सावधान! ऐसे हड़पी जा रही जमीन

June 14, 2026
Morena: झूठी अफवाह ने छिन लीं 4 जिंदगियां, उदयपुर इंटरसिटी से उतरे यात्रियों को दूसरी ट्रेन ने बुरी तरह रौंदा

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Morena: झूठी अफवाह ने छिन लीं 4 जिंदगियां, उदयपुर इंटरसिटी से उतरे यात्रियों को दूसरी ट्रेन ने बुरी तरह रौंदा
Morena: झूठी अफवाह ने छिन लीं 4 जिंदगियां, उदयपुर इंटरसिटी से उतरे यात्रियों को दूसरी ट्रेन ने बुरी तरह रौंदा
Morena: झूठी अफवाह ने छिन लीं 4 जिंदगियां, उदयपुर इंटरसिटी से उतरे यात्रियों को दूसरी ट्रेन ने बुरी तरह रौंदा
Morena: झूठी अफवाह ने छिन लीं 4 जिंदगियां, उदयपुर इंटरसिटी से उतरे यात्रियों को दूसरी ट्रेन ने बुरी तरह रौंदा