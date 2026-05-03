पिपरई में भीषण हादसा, तेज रफ्तार डंपर ने ट्रैक्टर-ट्रॉली को मारी टक्कर; कई घायल

Morena Road Accident News: मुरैना जिले के सरायछोला थाना क्षेत्र अंतर्गत पिपरई के पास गिट्टी से भरे एक तेज रफ्तार डंपर ने मजदूरों से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली को जोरदार टक्कर मार दी. हादसा इतना भीषण था कि ट्रॉली पलट गई और उसमें सवार कई मजदूर घायल हो गए.

टक्कर के बाद मौके पर अफरा-तफरी और चीख-पुकार मच गई. ट्रॉली में सवार मजदूर उसके नीचे दब गए. हादसे के तुरंत बाद आसपास मौजूद ग्रामीणों और राहगीरों ने साहस का परिचय देते हुए राहत कार्य शुरू किया. स्थानीय लोगों ने ट्रॉली के नीचे फंसे मजदूरों को बाहर निकाला और उन्हें प्राथमिक सहायता उपलब्ध कराई.

घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया

घटना की सूचना मिलते ही एंबुलेंस और पुलिस मौके पर पहुंची. सभी घायलों को तत्काल जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार जारी है. फिलहाल सभी घायलों की स्थिति पर चिकित्सकों की निगरानी रखी जा रही है.

नेशनल हाईवे पर यातायात कुछ समय के लिए प्रभावित

हादसे के बाद नेशनल हाईवे पर यातायात कुछ समय के लिए प्रभावित रहा. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर यातायात को सुचारु कराया और स्थिति को नियंत्रित किया. सरायछोला थाना पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. प्रारंभिक जांच में तेज रफ्तार को हादसे का मुख्य कारण माना जा रहा है. हालांकि पुलिस अन्य संभावित कारणों की भी जांच कर रही है.

लगातार हो रहे सड़क हादसे एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर रहे हैं कि आखिर हाईवे पर बेलगाम रफ्तार पर लगाम कब लगेगी. यदि समय रहते प्रभावी कदम नहीं उठाए गए, तो ऐसे हादसे भविष्य में और गंभीर रूप ले सकते हैं.

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