Home > क्राइम > भागवत कथा के बाद खूनी वारदात, नशे में लौटा पति बना हैवान! पत्नी और बच्चों की कुल्हाड़ी से मारा, फिर खुद का भी किया खौफनाक अंत

भागवत कथा के बाद खूनी वारदात, नशे में लौटा पति बना हैवान! पत्नी और बच्चों की कुल्हाड़ी से मारा, फिर खुद का भी किया खौफनाक अंत

Morena Murder Case: मुरैना जिले में शनिवार को एक ही परिवार के चार लोगों की मौत से सनसनी फैल गई. आदमी ने कथित तौर पर अपनी पत्नी और दो बच्चों की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी. घटना के बाद आरोपी ने रेलवे ट्रैक पर ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या कर ली.

By: Shristi S | Published: June 27, 2026 4:59:57 PM IST

मुरैना में एक ही परिवार के चार लोगों की मौत से सनसनी
मुरैना में एक ही परिवार के चार लोगों की मौत से सनसनी


Morena Family Tragedy Murder Case: मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में शनिवार को एक ही परिवार के चार लोगों की मौत से सनसनी फैल गई. आदमी ने कथित तौर पर अपनी पत्नी और दो बच्चों की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी. घटना के बाद आरोपी ने रेलवे ट्रैक पर ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या कर ली. इससे पूरे गांव में मातम छा गया. परिवार दुख में है.

यह घटना मुरैना जिले के माता बसैया थाने के किशनपुर गांव में हुई. मरने वालों की पहचान बलराम कुशवाहा, उनकी पत्नी रविता और बेटों देवू और आरव के रूप में हुई है. घटना की जानकारी मिलने पर माता बसैया थाने की पुलिस और सीनियर अधिकारी मौके पर पहुंचे. पूरे इलाके को घेर लिया गया है. पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच शुरू कर दी है.

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परिवार ने भागवत कथा का किया था आयोजन

महिला के पिता मलखान कुशवाहा ने बताया कि कुछ दिन पहले बलराम कुशवाहा के परिवार में भागवत कथा का आयोजन किया गया था, जिसमें उनकी बेटी रविता समेत पूरा परिवार शामिल हुआ था. बलराम कुशवाहा वहां हो रहे नाच-गाने से नाराज हो गया और उसने रविता के साथ मारपीट की.

आरोप है कि बलराम नशे में घर लौटा और अपनी पत्नी और दो बच्चों को कुल्हाड़ी से मार डाला, और बाद में शिकारपुर फाटक के पास ट्रेन के नीचे कूदकर आत्महत्या कर ली. पुलिस ने अभी तक हत्याओं के मकसद की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है. मृतक के परिवार के आरोपों के आधार पर भी जांच चल रही है.

घर के अंदर मिले महिला और दो बच्चों के शव

मुरैना के पुलिस अधीक्षक धर्मराज मीणा घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंचे. मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा शनिवार सुबह पुलिस को सूचना मिली कि किशनपुर गांव में एक घर के अंदर एक महिला और दो बच्चों के शव मिले हैं. पुलिस और एक FSL टीम मौके पर पहुंची और जांच की. बलराम का शव भी पास के रेलवे ट्रैक के पास मिला.

SP धर्मराज मीणा ने कहा कि पहली नजर में, मामला महिला के चरित्र से जुड़ा हुआ लग रहा था. इसलिए, बलराज ने अपनी पत्नी की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी. बाद में उसने सोते समय दोनों बच्चों को मार डाला, जिसके बाद में उसने भी रेलवे ट्रैक पर आत्महत्या कर ली. SP ने कहा कि आगे की जांच चल रही है.

Tags: crimeMadhya PradeshmorenaMurder
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