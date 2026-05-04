Porsa ATM fraud: पोरसा में एटीएम ठगों का जाल, कार्ड बदलकर उड़ाए हजारों रुपये, सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल

Porsa ATM fraud: पोरसा में एटीएम ठगी की घटनाओं ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है. शहर के एटीएम बूथों पर सुरक्षा गार्डों की कमी का फायदा उठाकर ठगों का गिरोह सक्रिय हो गया है, जो खासकर बुजुर्गों और मजदूरों को निशाना बना रहा है. हाल के दो मामलों में एक ही तरीके से कुल 37,500 रुपये की ठगी कर ली गई, जिससे लोगों में आक्रोश और भय का माहौल है.

रिटायर्ड कर्मी से 22,500 रुपये की ठगी

पहली घटना में रिटायर्ड जेल पुलिसकर्मी भगवती प्रसाद शर्मा ने 30 अप्रैल 2026 को थाने में शिकायत दर्ज कराई. उन्होंने बताया कि शाम करीब 5 से 6 बजे के बीच State Bank of India के एटीएम पर दो युवक पहले से मौजूद थे. जैसे ही वह पैसे निकालने पहुंचे, आरोपियों ने मदद का झांसा देकर उन्हें उलझाया और उनका एटीएम कार्ड बदल दिया. बाद में ठगों ने अलग-अलग एटीएम से तीन बार में कुल 22,500 रुपये निकाल लिए.

मजदूर को बनाया निशाना, 15,000 रुपये पार

दूसरी घटना 4 मई की है, जिसमें सुनील कुशवाह एटीएम से पैसे निकालने पहुंचे थे. वहां मौजूद युवकों ने मदद के बहाने उनका कार्ड बदल लिया और खाते से 15,000 रुपये निकाल लिए. पीड़ित ने इस मामले में थाने में शिकायत दर्ज कराते हुए कार्रवाई की मांग की है.

ठगी का तरीका एक जैसा

स्थानीय लोगों के अनुसार, ठग पहले से एटीएम पर मौजूद रहते हैं और ग्राहकों को भ्रमित करते हैं. वे कहते हैं कि मशीन काम नहीं कर रही या कार्ड ब्लॉक हो गया है. इसके बाद मदद के नाम पर कार्ड बदल लेते हैं और किसी तरह पिन की जानकारी हासिल कर खाते से रकम निकाल लेते हैं. शहर के अधिकतर एटीएम बूथ बिना सुरक्षा गार्ड के संचालित हो रहे हैं. यही वजह है कि ठग खुलेआम वारदात को अंजाम दे रहे हैं. यदि एटीएम पर सुरक्षा गार्ड तैनात हों, तो ऐसी घटनाओं पर काफी हद तक रोक लग सकती है.

सुरक्षा और निगरानी बढ़ाई जाए

स्थानीय नागरिकों ने पुलिस और बैंक प्रशासन से मांग की है कि सभी एटीएम पर अनिवार्य रूप से सुरक्षा गार्ड लगाए जाएं. साथ ही सीसीटीवी कैमरों की नियमित जांच और निगरानी सुनिश्चित की जाए तथा ठगी से बचाव के लिए जागरूकता अभियान चलाया जाए. पुलिस ने लोगों से अपील की है कि एटीएम पर किसी भी अनजान व्यक्ति से मदद न लें और अपना कार्ड व पिन पूरी तरह गोपनीय रखें. अधिकारियों का कहना है कि यदि समय रहते सख्त कदम नहीं उठाए गए, तो ऐसी घटनाएं और बढ़ सकती हैं.

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