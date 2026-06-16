इंदौर मेट्रो से लेकर हेल्थ और रोजगार तक, मोहन यादव कैबिनेट का बड़ा फैसला;  ₹24,200 करोड़ से बदलेगी MP की तस्वीर

Mohan Yadav Cabinet Decisions: मध्य प्रदेश में मंगलवार को मंत्रालय में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य के विकास, स्वास्थ्य सेवाओं, आदिवासी कल्याण, वन्यजीव संरक्षण और रोज़गार सृजन से जुड़े कई अहम प्रस्तावों को मंज़ूरी दी गई. कैबिनेट ने विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं के लिए ₹24,200 करोड़ से ज़्यादा की राशि मंज़ूर करके राज्य के समग्र विकास को नई गति देने का फ़ैसला किया.

बैठक में सबसे अहम फ़ैसला इंदौर मेट्रो रेल परियोजना से जुड़ा था. परियोजना की बढ़ी हुई लागत और अतिरिक्त वित्तीय जरूरतों को देखते हुए, सरकार ने कुल ₹19,472.29 करोड़ के खर्च को मंज़ूरी दी. इससे राज्य की सबसे महत्वाकांक्षी शहरी परिवहन परियोजनाओं में से एक, इंदौर मेट्रो के समय पर पूरा होने का रास्ता साफ़ हो गया है.

स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़ा कदम

राज्य में विश्व-स्तरीय स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाने के लिए, कैबिनेट ने मध्य प्रदेश मेगा हेल्थकेयर इंफ्रास्ट्रक्चर इंसेंटिव पॉलिसी-2026 (परोपकारी संगठनों के लिए के प्रस्ताव पर विचार-विमर्श किया और पाँच सदस्यीय मंत्री-स्तरीय उप-समिति का गठन किया. अपनी रिपोर्ट सौंपने से पहले, यह समिति सुपर-स्पेशियलिटी अस्पतालों की स्थापना, चिकित्सा शिक्षा का विस्तार, विशेषज्ञ डॉक्टरों की उपलब्धता और जरूरतमंद मरीज़ों के लिए बेहतर इलाज सुनिश्चित करने जैसे मुद्दों का अध्ययन करेगी.

इसके अलावा, ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए, रीवा, देवास और गुना में चुने हुए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को आउटसोर्सिंग मॉडल के तहत चलाने के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट को मंज़ूरी दी गई. सरकार का मानना ​​है कि इससे ग्रामीणों को बेहतर स्थानीय स्वास्थ्य सुविधाएँ मिलेंगी और ज़िला अस्पतालों पर बोझ कम होगा.

वन्यजीव संरक्षण और गाँवों के पुनर्वास के लिए ₹2,381 करोड़

कैबिनेट ने वन विभाग के तहत ‘प्रोजेक्ट टाइगर’ और ‘प्रोजेक्ट एलिफ़ेंट’ के साथ-साथ संरक्षित क्षेत्रों में स्थित गांवों के पुनर्वास के लिए ₹2,381.15 करोड़ की राशि मंज़ूर की. यह राशि 2026 से 2031 तक पाँच साल की अवधि में खर्च की जाएगी. इस योजना के तहत, टाइगर रिज़र्व, कूनो नेशनल पार्क और गांधी सागर अभयारण्य में वन्यजीव संरक्षण, आवास सुधार, जल स्रोत विकास, सुरक्षा व्यवस्था और हाथी संरक्षण से जुड़ी गतिविधियाँ की जाएंगी. संरक्षित क्षेत्रों में स्थित 94 गाँवों के पुनर्वास और प्रभावित परिवारों को मुआवज़ा देने के लिए भी प्रावधान किए जाएंगे.

कैबिनेट ने श्रम विभाग के तहत कई योजनाओं को लागू करने के लिए ₹531.78 करोड़ मंज़ूर किए हैं. इन फंड का इस्तेमाल श्रम कानूनों को प्रभावी ढंग से लागू करने, औद्योगिक सुरक्षा, मजदूर कल्याण योजनाओं, बाल मजदूरों के पुनर्वास, प्रवासी मज़दूर आयोग और असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के हितों की रक्षा के लिए किया जाएगा.

आदिवासी छात्रों के लिए बेहतर सुविधाएं

आदिवासी समुदायों के छात्रों के लिए शैक्षिक और आवासीय सुविधाओं को बेहतर बनाने का फ़ैसला लिया गया है. कैबिनेट ने 16वें वित्त आयोग की अवधि (1 अप्रैल, 2026 से 31 मार्च, 2031) के दौरान जनजातीय कार्य विभाग की एक योजना को जारी रखने के लिए ₹687 करोड़ मंज़ूर किए हैं यह योजना शैक्षिक और अन्य कल्याणकारी गतिविधियों के लिए स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान देती है. इस राशि का इस्तेमाल 22 ज़िलों में हॉस्टल, आश्रम शालाओं (आवासीय स्कूल), बालवाड़ियों (प्री-स्कूल) और अन्य शैक्षणिक संस्थानों को चलाने के साथ-साथ कर्मचारियों के वेतन और भत्तों के भुगतान के लिए किया जाएगा.

रेशम उद्योग को बढ़ावा

कैबिनेट ने राज्य में रेशम उत्पादन और उससे जुड़े रोज़गार के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए ₹639.25 करोड़ मंज़ूर किए हैं. इससे रेशम समृद्धि योजना, टसर रेशम विकास कार्यक्रम, मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने और क्लस्टर विकास कार्यक्रमों जैसी पहलों को तेज़ी मिलेगी. सरकार का लक्ष्य रेशम उत्पादकों, बुनकरों और उद्यमियों की आय बढ़ाना है.

स्थानीय निकायों के लिए ऑडिट सिस्टम को मजबूत करना

स्थानीय निधि लेखा परीक्षा निदेशालय (जो वित्त विभाग के तहत काम करता है) और विभागीय संपत्तियों के रखरखाव के लिए ₹492.45 करोड़ की राशि मंज़ूर की गई है. इस कदम से स्थानीय निकायों के लिए वित्तीय पारदर्शिता और ऑडिट सिस्टम और मजबूत होगा. कैबिनेट के इन फ़ैसलों को राज्य के इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और रोज़गार सृजन को बेहतर बनाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है. सरकार का कहना है कि ये योजनाएं आने वाले वर्षों में मध्य प्रदेश के समावेशी और टिकाऊ विकास को नई गति देंगी. कम्युनिटी हेल्थ सेंटरों का संचालन आउटसोर्सिंग मॉडल के जरिए किया जाएगा.

रीवा, देवास और गुना में आउटसोर्सिंग मॉडल का इस्तेमाल करके कम्युनिटी हेल्थ सेंटर चलाने के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट को मंज़ूरी दी गई है. कैबिनेट ने रीवा, देवास और गुना में आउटसोर्सिंग सिस्टम के जरिए कम्युनिटी हेल्थ सेंटर चलाने के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट को लागू करने की मंज़ूरी दे दी है. इस पायलट प्रोजेक्ट को शुरू करने की मंज़ूरी मिल गई है.