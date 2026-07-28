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मोहन यादव कैबिनेट ने दी ₹2,480 करोड़ की सौगात, 8 हजार युवाओं को मिलेगा रोगजार; किसानों और महिलाओं के लिए भी बड़ा फायदा

Mohan Yadav Cabinet Meeting: सीएम डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को एक जरूरी कैबिनेट मीटिंग हुई. राज्य के विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने और लोगों की भलाई के लिए लगभग ₹2,480 करोड़ की फाइनेंशियल मंज़ूरी दी गई.

By: Shristi S | Published: July 28, 2026 7:43:09 PM IST

मोहन यादव कैबिनेट ने दी ₹2,480 करोड़ की सौगात
मोहन यादव कैबिनेट ने दी ₹2,480 करोड़ की सौगात


Madhya Pradesh Cabinet Meeting: मध्य प्रदेश में मंगलवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में एक जरूरी कैबिनेट मीटिंग हुई. राज्य के विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने और लोगों की भलाई के लिए लगभग ₹2,480 करोड़ की फाइनेंशियल मंज़ूरी दी गई. मीटिंग में स्पोर्ट्स एक्टिविटी, सिंचाई, महिला सशक्तिकरण, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और किसान भलाई से जुड़े कई ज़रूरी फ़ैसलों को मंज़ूरी दी गई.

एग्रीकल्चर सेक्टर को मज़बूत करने के लिए, रिहंद और मल्हारगढ़ सिंचाई प्रोजेक्ट को जारी रखने और किसानों को सपोर्ट प्राइस पर बोनस देने की स्कीम को मंज़ूरी दी गई. राज्य को टेक्नोलॉजी में लीडर बनाने के लिए, ड्रोन टेक्नोलॉजी पर आधारित ‘सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस’ और IISER भोपाल में एक IT पार्क बनाने के लिए ₹857 करोड़ मंज़ूर किए गए.

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8,000 युवाओं को रोजगार

IT पार्क का ऑपरेशन 2031 तक जारी रहे, यह पक्का करने के लिए कैबिनेट मीटिंग की मंज़ूरी बहुत जरूरी है. इससे लगभग 8,000 युवाओं को रोज़गार मिलेगा. ‘मिशन शक्ति’ के तहत, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए ₹198 करोड़, कर्मचारियों की भलाई और पेंशन स्कीम के लिए ₹982 करोड़, और ग्वालियर में इलेक्ट्रिकल सेफ्टी इंस्पेक्टरेट के लिए एक नया सर्कल ऑफिस और नारायणगढ़ में नौ नई ज्यूडिशियल पोस्ट बनाने को मंज़ूरी दी गई.

मीटिंग में सिंगरौली में रिहंद माइक्रो इरिगेशन प्रोजेक्ट के लिए ₹111.4 मिलियन मंज़ूर किए गए, जो सोलहवें सेंट्रल फाइनेंस कमीशन के दौरान 1 अप्रैल, 2026 से 31 मार्च, 2031 तक चलता रहेगा. रिहंद माइक्रो इरिगेशन प्रोजेक्ट का मुख्य मकसद सिंगरौली, माडा, बैढन और जावद तहसीलों के 119 गांवों में 38,000 हेक्टेयर ज़मीन की सिंचाई करना है, जिसमें गोविंद वल्लभ पंत सागर जलाशय में जमा पानी का इस्तेमाल माइक्रो-इरिगेशन सिस्टम के ज़रिए किया जाएगा.

नारायणगढ़ में 9 नई पोस्ट बनाने को मंज़ूरी

कैबिनेट ने नारायणगढ़ और मंदसौर में डिस्ट्रिक्ट और एडिशनल सेशंस जज की एक पोस्ट समेत 9 नई पोस्ट बनाने को मंज़ूरी दे दी है. इससे रेगुलर कोर्ट का काम आसान होगा, लोकल वकीलों और जनता के केस सुलझेंगे और इंसाफ़ जल्दी और आसानी से मिलेगा.

  1. एम्प्लॉई वेलफेयर, पेंशन, प्रोविडेंट फंड और इंश्योरेंस स्कीम के लिए ₹982 करोड़ मंज़ूर.
  2. सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस बनाने समेत अलग-अलग स्कीम के लिए ₹857 करोड़ मंज़ूर.
  3. किसानों को सपोर्ट प्राइस पर खरीदने पर बोनस देने वाली स्कीम को जारी रखने के लिए ₹857 करोड़ मंज़ूर.
  4. सिंगरौली में रिहंद माइक्रो इरिगेशन प्रोजेक्ट के लिए ₹100 करोड़ मंज़ूर.

एम्प्लॉई वेलफेयर के लिए बड़ी घोषणा

कैबिनेट ने 16वें सेंट्रल फाइनेंस कमीशन के समय, यानी 1 अप्रैल, 2026 से मार्च 2031 तक फाइनेंस डिपार्टमेंट के तहत एम्प्लॉई वेलफेयर, पेंशन, प्रोविडेंट फंड और इंश्योरेंस स्कीम को लगातार चलाने के लिए ₹982 करोड़ 49 लाख की मंज़ूरी दी है. मंज़ूरी के मुताबिक, पेंशन, प्रोविडेंट फंड और इंश्योरेंस स्कीम डायरेक्टरेट, पेंशन और एम्प्लॉई वेलफेयर डायरेक्टरेट, डिस्ट्रिक्ट पेंशन ऑफिस, डिपार्टमेंटल एसेट्स का मेंटेनेंस, पेंशनर वेलफेयर फंड, सरकारी कर्मचारियों के परिवार वेलफेयर फंड पर ब्याज, सरकारी एम्प्लॉई ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम और सरकारी एम्प्लॉई को-ऑपरेटिव ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम चलाई जाएंगी.

किसानों को बोनस पेमेंट स्कीम जारी रखना

कैबिनेट ने 16वें सेंट्रल फाइनेंस कमीशन के समय, यानी 1 अप्रैल, 2026 से 31 मार्च, 2031 तक, फूड, सिविल सप्लाइज़ और कंज्यूमर प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट के तहत ₹500 करोड़ की स्कीम को जारी रखने की मंज़ूरी दे दी है.

Tags: Mohan YadavMP News
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