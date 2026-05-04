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Singrauli Mining Mafia: सिंगरौली में खनन माफिया का तांडव, प्यासे ग्रामीण और खौफ के साए में जिंदगी

Singrauli Mining Mafia: सिंगरौली के चितरंगी में खनन माफिया नालों को पाटकर और जलस्रोतों पर कब्जा कर प्राकृतिक संसाधनों की लूट कर रहे हैं, जबकि प्रशासन की चुप्पी पर सवाल उठ रहे हैं.

By: Preeti Rajput | Published: May 4, 2026 3:22:57 PM IST

सिंगरौली में खनन माफिया का तांडव
सिंगरौली में खनन माफिया का तांडव


 Singrauli Mining Mafia: सिंगरौली जिले से एक विचलित करने वाली खबर सामने आ रही है. चितरंगी तहसील में खनन माफियाओं का आतंक अब ग्रामीणों की जान पर भारी पड़ रहा है. प्राकृतिक संसाधनों की लूट इस कदर बढ़ गई है कि जीवनदायिनी नालों को पाट दिया गया और जलस्रोतों पर कब्जा कर लिया गया है. हैरान करने वाली बात यह है कि प्रशासन की नाक के नीचे यह सब हो रहा है, लेकिन तंत्र खामोश है. क्या कानून सिर्फ कागजों तक सीमित रह गया है?

नाले को पाटकर बना दी सड़क, मिटाया जा रहा अस्तित्व

सिंगरौली के बड़कूड और पिपरवान गांव में अवैध खनन का खेल अब खुलेआम चल रहा है. माफियाओं ने अपनी हवस के लिए उस प्राकृतिक नाले को पाटकर सड़क बना दी है, जो कभी इस इलाके की जीवनरेखा हुआ करता था. ग्रामीणों का सीधा आरोप है कि यह भू-माफियाओं की एक सुनियोजित साजिश है, ताकि राजस्व सीमा को बदलकर अवैध खनन का दायरा बढ़ाया जा सके.

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जल संकट और प्रदूषण की मार

जिस नाले पर कब्जा हुआ, वही गांव का मुख्य जलस्रोत था. अब जल प्रवाह रुकने से आने वाले भीषण जल संकट की आहट साफ सुनाई दे रही है. इसके अलावा, क्षेत्र में संचालित क्रेशर प्लांट प्रदूषण के मानक ताक पर रखकर चल रहे हैं. न धूल रोकने के इंतजाम हैं, न शोर कम करने के. जहरीली धूल खेतों में बिछ रही है, जिससे फसलें बर्बाद हो रही हैं और लोग श्वसन रोगों का शिकार बन रहे हैं.

खौफनाक ब्लास्टिंग: दरकती दीवारें और गिरते पत्थर

खदानों में होने वाली अनियंत्रित ब्लास्टिंग ने ग्रामीणों की रातों की नींद उड़ा दी है. धमाकों के कंपन से घरों की दीवारों में दरारें आ गई हैं. वही दूसरी ओर जिला प्रशासन जांच की बात कर रहा है.

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Tags: Madhya PradeshMP NewsSingrauli Mining Mafia
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