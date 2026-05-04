Rewa truck fire: रीवा के छुहिया पहाड़ पर चलती ट्रक में लगी भीषण आग, चालक ने कूदकर बचाई जान

Rewa truck fire: रीवा जिले के गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र स्थित छुहिया पहाड़ पर सोमवार को बड़ा हादसा होते-होते टल गया. रीवा से बघवार जा रही एक चलती ट्रक अचानक आग की चपेट में आ गई और देखते ही देखते पूरी तरह धू-धू कर जल उठी. हादसे के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई.

चलती ट्रक में अचानक लगी आग

जानकारी के अनुसार, ट्रक जैसे ही छुहिया पहाड़ की चढ़ाई पर पहुंचा, उसी दौरान उसमें अचानक आग की लपटें उठने लगीं. कुछ ही मिनटों में आग ने पूरे वाहन को अपनी चपेट में ले लिया और ट्रक पूरी तरह जलने लगा. स्थिति को गंभीर होते देख चालक ने तुरंत समझदारी दिखाते हुए चलती ट्रक से कूदकर अपनी जान बचा ली. उसकी तत्परता के कारण एक बड़ा हादसा टल गया और जनहानि नहीं हुई. प्रारंभिक जांच में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट या वाहन का अत्यधिक गर्म होना (ओवरहीट) बताया जा रहा है. हालांकि वास्तविक कारण की पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी.

हाईवे पर लगा लंबा जाम, यातायात प्रभावित

घटना के बाद छुहिया पहाड़ मार्ग पर दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई. शादी के सीजन के कारण पहले से ही सड़क पर वाहनों का दबाव अधिक था, जिससे कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया. मौके पर मौजूद लोगों ने यातायात को सुचारु करने के लिए वैकल्पिक रास्ता बनाने का प्रयास किया और फंसे हुए वाहनों को निकालने में मदद की. सूचना मिलते ही मध्य प्रदेश पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने के साथ-साथ यातायात बहाल करने के प्रयास शुरू किए. फिलहाल स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है.

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