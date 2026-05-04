Home > मध्य प्रदेश > Rewa truck fire: रीवा के छुहिया पहाड़ पर चलती ट्रक में लगी भीषण आग, चालक ने कूदकर बचाई जान

Rewa truck fire: रीवा के छुहिया पहाड़ पर चलती ट्रक में लगी भीषण आग, चालक ने कूदकर बचाई जान

Rewa truck fire: रीवा के छुहिया पहाड़ पर चलती ट्रक में अचानक आग लग गई, जिससे वाहन पूरी तरह जल गया. चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई. घटना के बाद हाईवे पर लंबा जाम लग गया, जिसे बाद में पुलिस ने नियंत्रित किया.

By: Ranjana Sharma | Published: May 4, 2026 3:52:58 PM IST

रीवा के छुहिया पहाड़ पर चलती ट्रक में भीषण आग
रीवा के छुहिया पहाड़ पर चलती ट्रक में भीषण आग


Rewa truck fire: रीवा  जिले के गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र स्थित छुहिया पहाड़ पर सोमवार को बड़ा हादसा होते-होते टल गया. रीवा से बघवार जा रही एक चलती ट्रक अचानक आग की चपेट में आ गई और देखते ही देखते पूरी तरह धू-धू कर जल उठी. हादसे के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई.

चलती ट्रक में अचानक लगी आग

जानकारी के अनुसार, ट्रक जैसे ही छुहिया पहाड़ की चढ़ाई पर पहुंचा, उसी दौरान उसमें अचानक आग की लपटें उठने लगीं. कुछ ही मिनटों में आग ने पूरे वाहन को अपनी चपेट में ले लिया और ट्रक पूरी तरह जलने लगा. स्थिति को गंभीर होते देख चालक ने तुरंत समझदारी दिखाते हुए चलती ट्रक से कूदकर अपनी जान बचा ली. उसकी तत्परता के कारण एक बड़ा हादसा टल गया और जनहानि नहीं हुई. प्रारंभिक जांच में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट या वाहन का अत्यधिक गर्म होना (ओवरहीट) बताया जा रहा है. हालांकि वास्तविक कारण की पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी.

You Might Be Interested In

हाईवे पर लगा लंबा जाम, यातायात प्रभावित

घटना के बाद छुहिया पहाड़ मार्ग पर दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई. शादी के सीजन के कारण पहले से ही सड़क पर वाहनों का दबाव अधिक था, जिससे कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया. मौके पर मौजूद लोगों ने यातायात को सुचारु करने के लिए वैकल्पिक रास्ता बनाने का प्रयास किया और फंसे हुए वाहनों को निकालने में मदद की. सूचना मिलते ही मध्य प्रदेश पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने के साथ-साथ यातायात बहाल करने के प्रयास शुरू किए. फिलहाल स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है.

Disclaimer : The article is a part of syndicated feed. Except for the headline, the content is not edited. Liability lies with the syndication partner for factual accuracy.

Tags: Chuhia hill accidentRewa truck fire
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

कच्चा पपीता घर पर कैसे पकाएं?

May 4, 2026

गर्मी में देसी घी खाएं या नहीं?

May 4, 2026

ज्यादा पनीर खाने के नुकसान

May 3, 2026

खून बढ़ाने के लिए कौन से फल खाएं?

May 3, 2026

दिल्ली में गर्मियों में घूमने के लिए 5 बेस्ट जगह

May 3, 2026

चेहरे पर टमाटर लगाने के 6 फायदे

May 3, 2026
Rewa truck fire: रीवा के छुहिया पहाड़ पर चलती ट्रक में लगी भीषण आग, चालक ने कूदकर बचाई जान

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Rewa truck fire: रीवा के छुहिया पहाड़ पर चलती ट्रक में लगी भीषण आग, चालक ने कूदकर बचाई जान
Rewa truck fire: रीवा के छुहिया पहाड़ पर चलती ट्रक में लगी भीषण आग, चालक ने कूदकर बचाई जान
Rewa truck fire: रीवा के छुहिया पहाड़ पर चलती ट्रक में लगी भीषण आग, चालक ने कूदकर बचाई जान
Rewa truck fire: रीवा के छुहिया पहाड़ पर चलती ट्रक में लगी भीषण आग, चालक ने कूदकर बचाई जान