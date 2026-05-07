Ashta mass wedding: सामूहिक विवाह समारोह में 200 जोड़े बंधे परिणय सूत्र में, सीएम मोहन यादव ने दिया आशीर्वाद

Ashta mass wedding: सीहोर जिले के आष्टा में सामाजिक समरसता और भारतीय परंपराओं का अनूठा संगम देखने को मिला, जहां भव्य सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया गया. इस विशाल आयोजन में 200 जोड़ों ने एक साथ सात फेरे लेकर नए जीवन की शुरुआत की. पूरे समारोह स्थल पर वैदिक मंत्रोच्चार, शहनाई की मधुर ध्वनि और उत्सव का माहौल छाया रहा. बड़ी संख्या में मौजूद लोगों ने नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद और शुभकामनाएं दीं.

सीएम मोहन यादव वर्चुअली हुए शामिल

इस ऐतिहासिक आयोजन में मध्यप्रदेश के सीएम Mohan Yadav भोपाल स्थित अपने निवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए. उन्होंने सभी नवदंपतियों को सुखद, समृद्ध और मंगलमय दाम्पत्य जीवन की शुभकामनाएं दीं. अपने संबोधन में सीएम ने कहा कि सामूहिक विवाह सम्मेलन केवल एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि “सामूहिक चेतना का उत्सव” है. ऐसे आयोजन समाज को फिजूलखर्ची, दिखावे और दहेज जैसी सामाजिक कुरीतियों से दूर रहने का संदेश देते हैं. उन्होंने कहा कि एक ही मंच पर इतनी बेटियों का कन्यादान होना सौभाग्य और गर्व की बात है.

सीएम कन्या विवाह योजना का किया उल्लेख

सीएम ने अपने संबोधन के दौरान मध्यप्रदेश सरकार की सीएम कन्या विवाह/निकाह योजना की सफलता का भी उल्लेख किया. उन्होंने बताया कि दिसंबर 2023 से अप्रैल 2026 तक प्रदेश में इस योजना के अंतर्गत 1 लाख 70 हजार 187 बेटियों का विवाह संपन्न कराया जा चुका है.

उन्होंने जानकारी दी कि सरकार द्वारा इन बेटियों को अब तक लगभग 1000 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की गई है. इस योजना से आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को बड़ी राहत मिली है और बेटियों के विवाह में आने वाले खर्च का बोझ कम हुआ है.

जनप्रतिनिधियों और हजारों लोगों की रही मौजूदगी

आष्टा में आयोजित इस सामूहिक विवाह सम्मेलन में जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों और हजारों की संख्या में स्थानीय लोगों की उपस्थिति रही. कार्यक्रम में सभी ने नवदंपतियों को शुभकामनाएं दीं और इस आयोजन को सामाजिक एकता और सहयोग की मिसाल बताया. सामूहिक विवाह सम्मेलन ने समाज में सादगीपूर्ण विवाह को बढ़ावा देने और सामाजिक समरसता मजबूत करने का संदेश दिया. ऐसे आयोजनों से आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को राहत मिलती है और विवाह जैसी महत्वपूर्ण सामाजिक परंपरा को सम्मानजनक तरीके से संपन्न कराया जा सकता है.

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