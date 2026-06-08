शिवपुरी में U-TubeR के घर नकाबपोश चोरों ने की सेंधमारी, नकदी-जेवर लेकर हुए चंपत

Gwalior News: शिवपुरी के मोहिनी ख्यावदा गांव में U-TubeR रचना गुर्जर के घर में बदमाश चोरों ने धावा बोल दिया. चोरों ने कमरे में सो रहे दंपति को बाहर से दरवाजा लगाकर कैद किया और आराम से नकदी-जेवर समेटकर फरार हो गए. वारदात को अंजाम देने का उनका तरीका देखकर आशंका जताई जा रही है कि आरोपियों को घर की बनावट और गतिविधियों की पहले से जानकारी थी.

शिवपुरी जिले के नरवर थाना क्षेत्र मोहिनी ख्यावद गांव में U-TubeR के घर हुई सनसनीखेज चोरी के वारदात ने ग्रामीणों को सकते में डाल दिया. शुक्रवार आधी रात चोरों ने इस घटना को अंजाम देते हुए नकदी, जेवर और घर के छोटे सामान और यहां तक कि सॉफ्ट ड्रिंक की पेटी तक चोरों ने नहीं छोड़ी. प्रशासन मामला दर्ज करने के बाद छानबीन में जुट गई है.

तार के बाड़े काटकर घुसे चोर

जानकारी के अनुसार U-TubeR रचना गुर्जर और उनके पति उधम सिंह गुर्जर रात्रि में विश्राम कर रहे थे. इसी दौरान रात के करीब 1:49 बजे तीन अज्ञात चोर मकान की लगभग आठ फीट ऊंची बाउंड्री पर लगी तार के बारे को काटकर आंगन परिसर में घुस आए. बदमाशों ने सबसे पहले दंपति को कमरे के बाहर से लॉक किया, ताकि चोरी की घटना को अंजााम देते हुए किसी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न न हो.

इसके बाद चोरों ने पूरे घर को छान मारा. अलमारी का ताला तोड़कर उसमें रखे करीब तीन तोले का सोने का मंगलसूत्र, चार सोने की अंगूठियां, चांदी की करधनी और 1.91 लाख रूपये नकद लूट लिए. अचरज की बात तो यह है कि चोर जाते समय लगभग आठ हजार रुपये कीमत की रेडबुल की पेटी भी अपने साथ ले गए.

दरवाजा न खुलने पर हुआ चोरी का खुलासा

चोरी की घटना का खुलासा सुबह चार बजे तब हुआ, जब रचना पानी पीने के लिए उठीं . कमरे का दरवाजा बाहर से बंद होने के कारण दरवाजा नहीं खुला. तब रचना के पति उधम सिह ने अपने बड़े भाई को बुलाकर कमरे की कुंडी खुलवाई. चोरी होने की सूचना तत्काल पुलिस को दी गई.

सीसीटीवी कैमरों के साथ हुई छेड़छाड़, फिर भी सुराग छोड़ गए

बदमाश चोरी से पहले घर में लगे सीसीटीवी कैमरों की दिशा में परिवर्तन कर गए. फिर भी उनकी यह चाल पूरी तरह कामयाब न हो सकी. चोरों की गतिविधियां कैमरो में कैद हो गई. जिसके आधार पर पुलिस छामबीन में जुट गई है.