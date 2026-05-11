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MP Crime: शादीशुदा प्रेमिका ने कराई थी युवक की हत्या, पूर्व प्रेमी के साथ मिलकर दिया था वारदात को अंजाम

Raisen Crime: राजस्थान में रहने वाले वीरू जाट का मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले के साईंखेड़ा की रीना किरार प्रेम प्रसंग चल रहा था. वीरू आए दिन रीना से मिलने आता था. इसकी भनक रीना के पूर्व प्रेमी अरुण पटेल को लगी तो उसका खून खौल गया और हत्या की साजिश रची.

By: Hasnain Alam | Published: May 11, 2026 9:20:27 PM IST

रीना किरार और वीरू जाट
रीना किरार और वीरू जाट


MP Crime News: मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में राजस्थान के रहने वाले एक युवक की हत्या के मामले में सनसनीखेज खुलासा हुआ है. युवक की लाश नेशनल हाईवे-45 पर स्थित नागिन मोड़ ब्रिज के नीचे मिली थी. पुलिस ने खुलासा किया है कि युवक की हत्या उसकी प्रेमिका ने अपने पूर्व प्रेमी के साथ मिलकर की थी. पुलिस हत्या के आरोप में महिला समेत चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है. 

तीन दिन पहले भोपाल-जबलपुर नेशनल हाईवे-45 पर नागिन मोड़ के पास ब्रिज के नीचे बोरे में बंद एक युवक का शव मिला था. सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की. शव 6-7 दिन पुराना था. वह बुरी तरह सड़ चुका था, हाथ-पैर बंधे हुए थे और मुंह पर टेप भी लगा था.

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पुलिस आरोपियों तक कैसे पहुंची?

शव की हालत इतनी खराब थी कि उसकी पहचान कर पाना मुश्किल था. घटनास्थल की जांच के दौरान पुलिस को सिर्फ एक थैला मिला, जिसमें जूते, कंघी और एक बच्चे की होमवर्क नोटबुक थी. पुलिस ने बारीकी से जांच शुरू की तो बैग में मिली नोटबुक पर कुछ हस्ताक्षर मिले, जिसके आधार पर पुलिस ने जांच की कड़ियां जोड़ते हुए आरोपियों तक पहुंची.

जांच में सामने आया कि राजस्थान में रहने वाले वीरू जाट का मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले के साईंखेड़ा की रीना किरार प्रेम प्रसंग चल रहा था. वीरू आए दिन रीना से मिलने आता था. इसकी भनक रीना के पूर्व प्रेमी अरुण पटेल को लगी तो उसका खून खौल गया. इसके बाद अरुण ने रीना के साथ मिलकर वीरू की हत्या की योजना बनाई.

 फेसबुक के जरिए हुई थी दोस्ती

आरोपी रीना किरार ने पुलिस पूछताछ में बताया कि फेसबुक के जरिए उसकी दोस्ती राजस्थान निवासी पप्पू उर्फ वीरू जाट से हुई. वीरू उससे मिलने घर आता था. यह बात उसके पहले प्रेमी अरुण पटेल को पता चली तो वह रंजिश रखने लगा. इसके बाद वीरू की हत्या का प्लान बनाया. 

29 अप्रैल 2026 को रीना ने वीरू को साईंखेड़ा स्थित अपने घर बुलाया गया, जहां पहले से मौजूद अरुण और अन्य आरोपियों ने बेसबॉल बैट से हमला कर उसकी हत्या कर दी. हत्या के बाद शव को बोरे में भरकर XUV 700 वाहन से नागिन मोड़ ब्रिज के नीचे फेंक दिया. वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार हो गए.  

पुलिस ने उज्जैन से पूरे परिवार को हिरासत में लिया

इसके बाद पुलिस की टीम नोटबुक के जरिए रीना के परिवार तक पहुंची, लेकिन पता चला कि परिवार पिछले कई दिनों से घर से गायब है. मुखबिर तंत्र सक्रिय कर लगातार दबिश दी गई और आखिरकार उज्जैन से पूरे परिवार को हिरासत में ले लिया. 

पुलिस ने हत्या के मामले में अरुण पटेल, हरनाम सिंह किरार, रीना किरार समेत चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों के कब्जे से वारदात में प्रयुक्त बेसबॉल बैट, XUV 700 और मोबाइल फोन जब्त किए गए हैं.

Tags: crime newsMP NewsRaisen News
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