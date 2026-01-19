Home > मध्य प्रदेश > भीख नहीं मांगी, लोग खुद देते थे पैसे! करोड़पति भिखारी की हैरान कर देने वाली कहानी

Indore Rich Beggar Mangilal: मध्य प्रदेश के इंदौर में एक दिव्यांग भिखारी जो सालों से लकड़ी की गाड़ी पर घूमकर भीख मांग रहा था. वह तीन घरों, एक ऑटो-रिक्शा और एक कार का मालिक निकला है. भिखारी का नाम मांगीलाल है. पूरा मामला क्या है.

By: Mohammad Nematullah | Published: January 19, 2026 9:18:56 PM IST

Indore Rich Beggar Mangilal: मध्य प्रदेश के इंदौर में एक दिव्यांग भिखारी जो सालों से लकड़ी की गाड़ी पर घूमकर भीख मांग रहा था. वह तीन घरों, एक ऑटो-रिक्शा और एक कार का मालिक निकला है. भिखारी का नाम मांगीलाल है. यह पूरा मामला तब सामने आया जब महिला एवं बाल विकास विभाग की एक रेस्क्यू टीम ने लगातार मिल रही शिकायतों पर कार्रवाई करते हुए सर्राफा इलाके में एक ऑपरेशन किया, मांगीलाल को बचाया और उससे पूछताछ की. इससे चौंकाने वाले खुलासे हुए है.

सर्राफा मार्केट इलाके में नियमित रूप से आने-जाने वाले लगभग सभी लोग मांगीलाल को जानते है. एक लकड़ी की गाड़ी, पीठ पर लटका हुआ एक बैग, और हाथों और जूतों की मदद से घिसटते हुए चलना- यह नज़ारा सालों से सराफा मार्केट में आम था. पहली नजर में हर किसी को मांगीलाल पर दया आती थी. लोग बिना सोचे-समझे उसे पैसे दे देते थे. मांगीलाल खुद को बहुत लाचार और गरीब दिखाता था. वह न तो किसी को मजबूर करता था और न ही ज़ोर से बोलता था. वह चुपचाप लोगों के पास जाता था, और उसकी दिव्यांगता देखकर लोग खुद ही उसे भीख दे देते थे.

रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान यह भी पता चला कि मंगिलाल को उसकी दिव्यांगता को देखते हुए रेड क्रॉस सोसाइटी की मदद से सरकार ने पहले ही 1 BHK का घर दिया हुआ था. वह अलवास इलाके के एक आश्रम में भी रहा था. इसके बावजूद उसने भीख मांगने को ही अपनी रोज़ी-रोटी का जरिया बनाए रखा है.

तीन घर, जिसमें एक तीन मंज़िला इमारत भी शामिल

रेस्क्यू टीम द्वारा की गई जांच में मंगिलाल की संपत्ति के जो डिटेल्स सामने आए हैं, वे चौंकाने वाले है. मांगीलाल के पास कुल तीन घर है. भगत सिंह नगर में 16×45 फीट का एक तीन मंज़िला घर, शिवनगर इलाके में लगभग 600 वर्ग फीट का एक और घर, और अलवास इलाके में 10×20 फीट का 1 BHK घर है. इन संपत्तियों की कीमत मौजूदा मार्केट रेट के हिसाब से लाखों में नहीं, बल्कि करोड़ों रुपये में आंकी गई है. 

 ऑटो-रिक्शा और एक डिजायर कार का मालिक

सिर्फ़ घर ही नही मांगीलाल के पास तीन ऑटो-रिक्शा भी है. जिन्हें वह किराए पर देता है. इसके अलावा उसके पास एक डिजायर चार-पहिया कार भी है. दिलचस्प बात यह है कि मंगिलाल इस कार का इस्तेमाल खुद नहीं करता है. वह इसे भी किराए पर देता है.

 भीख मांगना और ब्याज पर पैसे देना

पूछताछ के दौरान मांगीलाल ने यह भी माना कि उसने सर्राफा इलाके में कई लोगों को ब्याज पर पैसे दिए है. उसने बताया कि वह हर दिन सर्राफा सिर्फ भीख मांगने ही नहीं, बल्कि ब्याज का पैसा इकट्ठा करने भी जाता है. मांगीलाल के अनुसार वह ब्याज और भीख दोनों से मिलाकर रोज 400 से 500 रुपये कमाता है.

प्रशासन सख्त है, कार्रवाई जारी रहेगी

इस पूरे मामले पर जिला कार्यक्रम अधिकारी श्री रजनीश सिन्हा ने कहा कि भीख मांगने के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी. उन्होंने साफ किया कि जो भी भीख मांगने में शामिल होगा या इसे बढ़ावा देगा, उसके खिलाफ नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने यह भी कहा कि ऐसे मामले समाज में गलत संदेश देते हैं और जरूरतमंद लोगों के अधिकारों पर भी असर डालते है.

