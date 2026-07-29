सुहागरात पर बनाया Periods का बहाना! भाभी ने शेविंग करते पकड़ी दुल्हन; फिर दूल्हे के सामने आया ऐसा सच…

Suhagrat Story: शादी एक ऐसा रिश्ता है जो जन्मों-जन्मों तक निभाया जाता है, लेकिन क्या हो जब शादी के बाद दुल्हन कोई लड़की न हो. ऐसा ही एक हैरान कर देने वाला मामला मध्य प्रदेश से सामने आ रहा है. दरअसल, मध्य प्रदेश के शाजापुर से धोखाधड़ी का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. शादी के 25 दिन बाद जब दुल्हन की असली पहचान पता चली तो दूल्हा और उसका परिवार हैरान रह गया; जिसे बड़े धूमधाम से घर लाया गया था, दरअसल, वो महिला नहीं बल्कि एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति निकला.

जल्दी शादी करना चाहते लड़की वाले

जानकारी के मुताबिक, पीड़ित युवक शाजापुर में सब्जी का ठेला लगाकर अपना गुजारा करता है. शादी में देरी होने की वजह से, पड़ोसियों के ज़रिए राजगढ़ के पचोर के एक परिवार से उसका रिश्ता तय किया गया. बताए दें कि दूल्हे के परिवार का कहना है कि आर्थिक तंगी के बावजूद, दुल्हन के परिवार ने उन पर जल्द शादी करने का दबाव डाला. शादी की रस्म 29 जून को पचोर के एक मंदिर में हुई. आरोप है कि दूल्हे के परिवार से शादी के इंतज़ाम और सामान पर लगभग ₹5 लाख खर्च करवाए गए और ₹1 लाख नकद भी लिए गए.

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शादी की रात किया कांड

परिवार का कहना है कि शादी के अगले दिन यानी 30 जून को दुल्हन अपने ससुराल पहुंची. शादी की रात ही उसने कहा कि उसे पीरियड्स हो रहे हैं. जिसके बाद, पेट दर्द और खराब तबीयत का बहाना बनाकर वो 2 जुलाई को अपने मायके चली गई. इतना ही नहीं वहां करीब 21 दिन रहने के बाद वो 23 जुलाई को ससुराल लौटी, लेकिन परिवार उसके व्यवहार पर नज़र रखे हुए था. परिवार वालों का कहना है कि दुल्हन के हाव-भाव और बातचीत के तरीके को देखकर सबसे पहले दूल्हे की भाभी को शक हुआ. एक दिन, उन्होंने दुल्हन के चेहरे पर शेविंग क्रीम देखी तो वो हैरान रह गईं; हैरानी में पूछने पर दुल्हन ने आसानी से मान लिया कि वो शेविंग करती है. इस बात से परिवार का शक और गहरा गया. अगले दिन, जब परिवार ने सख्ती से पूछताछ की तो सच सामने आया: वह महिला नहीं, बल्कि एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति थी.

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