MP Crime: बीवी ने आधी रात ऐसा क्या कर दिया … सुबह नींद खुली तो पति ने पीट लिया माथा, पूरे इलाके में मचा हड़कंप

MP Crime News: प्रेम प्रसंग में अक्सर लोग कुछ ऐसी गलती या क्राइम कर बैठते हैं, जिसके बाद लोग समस्या के घेरे में आ जाते हैं. ऐसा ही कुछ मामला मध्य प्रदेश से सामने आया है, जहां पत्नी के घर छोड़कर जाने के वियोग में युवक पानी की टंकी पर चढ़ गया. यह मामला श्योपुर जिले के विजयपुर कस्बे का है. यह मामला काफी देर तक चला, जिसके बाद स्थानीय लोगों की भीड़ लग गई. इस घटना को देखर वहां के इलाके में हड़कंप मच गया. पत्नी को याद करके युवक एक घंटे से भी ज्यादा समय तक टंकी पर डटा रहा था.

घटना की सूचना मिलते ही मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई और पुलिस-प्रशासन की टीम के हाथ-पांव फूल गए हैं. पुलिस की कथित सुनवाई न होने से नाराज होकर गगनचुंबी पानी की टंकी पर युवक ने काफी देर तक हंगामा किया.

“मेरी बीवी मुझे छोड़कर चली गई” चिल्लाता रहा युवक

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक युवक अपनी पत्नी के लिए इतना चिंतित था कि वह कस्बे के व्यस्त बस स्टैंड परिसर में स्थित पानी की टंकी पर चढ़कर जोर-जोर से “मेरी बीवी मुझे छोड़कर चली गई” चिल्लाता रहा था. इसके साथ ही उसने पूरी आपबीती सुनाई है. वह टंकी पर चढ़कर बोलता रहा कि मैं उसे वापस लाने के लिए पुलिस से भी शिकायत कर चुका हूँ, लेकिन पुलिस द्वारा इस मामले में मे री कोई सुनवाई नहीं की जा रही है. माना जा रहा है कि पत्नी के जाने के दुख में युवक ने खुद को नुकसान पहुंचाने वाला कदम उठाया है.

मौके पर पहुंची पुलिस

टंकी पर युवक के चढ़ने की जानकारी मिलने के बाद ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची. इसके अलावा प्रशासनिक अधिकारी भी फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे. प्रशासन द्वारा लाउडस्पीकर के जरिए युवक को नीचे उतारने और उसकी हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया जा रहा है.