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Katni Attack News: दिनदहाड़े युवक पर हमला, सरेआम लोहे की रॉड से पीटा, दहशत का माहौल

Katni iron rod assault: आरोपियों ने युवक को जमीन पर गिराकर लगातार वार किए. हैरानी की बात यह रही कि यह पूरी घटना सरेआम होती रही और आसपास मौजूद लोग भय के कारण मूकदर्शक बने रहे.

By: Shubahm Srivastava | Published: April 30, 2026 4:25:40 PM IST

सरेआम लोहे की रॉड से पीटा
सरेआम लोहे की रॉड से पीटा


Katni Attack News: कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत गर्ग चौराहा से हीरागंज मार्ग ओवरब्रिज के पास हुई घटना ने पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया है. सुबह करीब 11 बजे, जब सड़क पर आमजन की आवाजाही चरम पर थी, उसी दौरान कुछ हमलावरों ने एक युवक को घेरकर बीच सड़क पर लोहे की रॉड से बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया. इस घटना के बाद से लोगों में काफ़ी आक्रोश है.

लोग बने रहे मूकदर्शक

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, आरोपियों ने युवक को जमीन पर गिराकर लगातार वार किए. हैरानी की बात यह रही कि यह पूरी घटना सरेआम होती रही और आसपास मौजूद लोग भय के कारण मूकदर्शक बने रहे. किसी ने हिम्मत नहीं जुटाई कि पीड़ित को बचाया जा सके. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने पुलिस की कार्यप्रणाली पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं.

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घायल युवक हीरागंज क्षेत्र का निवासी बताया जा रहा

सूत्रों के मुताबिक, घायल युवक हीरागंज क्षेत्र का निवासी बताया जा रहा है, लेकिन हमले के पीछे की वजह अब तक स्पष्ट नहीं हो सकी है. जिस तरह से खुलेआम गुंडागर्दी की गई, उससे साफ संकेत मिलता है कि अपराधियों के मन में कानून का कोई डर नहीं रह गया है. यह घटना भीड़भाड़ वाले क्षेत्र में दिन के उजाले में हुई है जिससे कहीं ना कहीं लोगों के मन में पुलिस सुरक्षा को लेकर तमाम सवाल हैं.

आमजन की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित होगी?

स्थानीय नागरिकों में इस घटना के बाद भारी आक्रोश है. लोगों का कहना है कि यदि इस तरह सरेआम हमले होते रहे, तो आमजन की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित होगी. नागरिकों ने मांग की है कि वायरल वीडियो के आधार पर तत्काल आरोपियों की पहचान कर सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि कानून का भय दोबारा स्थापित हो सके.

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