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Sehore power theft: सीहोर में बिजली तंत्र पर बड़ा हमला, 18 खंभे उखाड़कर लाखों के तार चोरी

Sehore power theft: सीहोर जिले के हालियाखेड़ी और मोलगा क्षेत्र में चोरों ने 18 बिजली खंभे गिराकर लाखों के तार चोरी कर लिए, जिससे कई गांवों की बिजली सप्लाई ठप हो गई. भीषण गर्मी में लोग अंधेरे में रहने को मजबूर हैं. पुलिस जांच कर रही है और बिजली बहाल करने के प्रयास जारी हैं.

By: Ranjana Sharma | Published: May 4, 2026 12:11:15 PM IST

सीहोर में 18 खंभे गिराकर लाखों के तार चोरी
सीहोर में 18 खंभे गिराकर लाखों के तार चोरी


Sehore power theft: सीहोर जिले में बिजली व्यवस्था को निशाना बनाकर चोरी की बड़ी वारदात सामने आई है. हालियाखेड़ी और मोलगा क्षेत्र में अज्ञात बदमाशों ने बिजली विभाग की संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचाते हुए न सिर्फ लाखों रुपये के तार चोरी कर लिए, बल्कि करीब 18 बिजली के खंभों को भी गिरा दिया. इस घटना के बाद पूरे इलाके में बिजली आपूर्ति ठप हो गई है और लोग भीषण गर्मी में अंधेरे में रहने को मजबूर हैं.

रात के अंधेरे में वारदात

जानकारी के मुताबिक, बीती रात चोरों ने सुनियोजित तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया. उन्होंने बिजली लाइनों से कीमती तार काट लिए और रास्ते में लगे करीब 18 खंभों को गिरा दिया. इससे न सिर्फ आर्थिक नुकसान हुआ, बल्कि पूरे क्षेत्र की बिजली व्यवस्था चरमरा गई.

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गांवों में अंधेरा और परेशानी

घटना के बाद हालियाखेड़ी और मोलगा सहित आसपास के कई गांवों में बिजली आपूर्ति पूरी तरह बंद हो गई है. तापमान 40 डिग्री के पार पहुंचने के कारण लोगों की परेशानी और बढ़ गई है. पंखे, कूलर और पानी की मोटर बंद होने से ग्रामीणों को गंभीर दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है.

सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल

गौरतलब है कि इस इलाके में बिजली तार चोरी की यह दूसरी बड़ी घटना है. लगातार हो रही ऐसी वारदातों ने सुरक्षा व्यवस्था और पुलिस गश्त की प्रभावशीलता पर सवाल खड़े कर दिए हैं. स्थानीय लोगों में भी इसको लेकर नाराजगी देखी जा रही है. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है. वहीं बिजली विभाग की टीम भी क्षतिग्रस्त व्यवस्था को ठीक कर सप्लाई बहाल करने में जुटी हुई है. हालांकि फिलहाल ग्रामीणों को गर्मी और अंधेरे दोनों की मार झेलनी पड़ रही है.

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Tags: sehore crime newssehore power theft
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