मध्य प्रदेश के रतलाम में मोहर्रम जुलूस में बड़ा हादसा, हाईटेंशन लाइन से ताजिया टकराया; 2 लोगों की मौत

मध्य प्रदेश के रतलाम जिले से एक बड़ी खबर सामने आ रही है. मोहर्रम के एक दिन पहले (25 जून, 2026) को रतलाम में हाईटेंशन लाइन से गुजर रहा ताजिया हाईटेंशन लाइन से टकरा गया. इसके चलते मौके पर ही 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 15 झुलस गए. झुलसे सभी लोगों को मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर इनका उपचार जारी है. पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी गई है.

पूरा मामला रतलाम जिले के पिपलौदा थाना क्षेत्र के ग्राम हतनारा का है. यहां पर मोहर्रम के ताजिया जुलूस के दौरान हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से बड़ा हादसा हो गया. इस हादसे में 2 लोगों की तत्काल लोगों की मौत हो गई, जबकि 15 लोग झुलस गए.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, रतलाम के पिपलौदा थाना क्षेत्र के ग्राम हतनारा में गुरुवार (25 जून, 2026) को रात के दौरान उस समय बड़ा हादसा हो गया, जब मोहर्रम पर्व के तहत ताजिये निकाला जा रहा था. इस दौरान ताजिये की ऊंचाई अधिक होने की वजह से करंट फैल गया. पुलिस के मुताबिक, लापरवाही और ऊंचाई का अंदाजा नहीं होनेके चलते ताजिए में करंट फैल गया. जिससे 2 लोगों की मौत हो गई और 15 लोग झुलस गए.

15 फीट से अधिक थी ऊंचाई

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि गुरुवार की रात को 10 बजे के बाद ग्राम हतनारा में ताजियों का चल समारोह निकाला जा रहा था. इस दौरान ठीक-ठाक संख्या में लोग ताजिया में शामिल थे. कुछ लोग ताजिया उठाकर चल रहे थे.इस बीच अचानक ताजिया एक स्थान पर 15 फीट से अधिक ऊंचाई पर लगी हाईटेंशन बिजली लाइन के तार से छू गया.

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राशिद खान और सड्डू की गई जान

इसके चलते यानी हाईटेंशन लाइन के संपर्क में आते ही ताजिए में करंट फैल गया और करंट की चपेट में आने से करीब 15 लोग झुलसकर नीचे गिर गए. सभी लोगों को मेडिकल कॉलेज में 32 वर्षीय राशिद खान पिता वाहिद खान निवासी ग्राम हतनारा और जिला अस्पताल में 40 वर्षीय सड्डू पिता मोहम्मद हुसैन निवासी ग्राम हतनारा को मृत घोषित किया गया, 15 लोगों को इलाज किया जा रहा है.

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