Maihar Tragedy: मैहर में केजेएस सीमेंट खदान बनी काल, 8 वर्षीय मासूम की दर्दनाक मौत, सुरक्षा पर उठे सवाल

Maihar Tragedy: मध्य प्रदेश के मैहर जिले में एक दिल दहला देने वाला हादसा सामने आया है, जहां केजेएस सीमेंट प्लांट की खदान में गिरने से 8 साल के मासूम की मौत हो गई. इस घटना के बाद इलाके में शोक के साथ-साथ सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर भारी आक्रोश है. बेल्दरा स्थित खदान की गहराई में गिरने से गिरगिटा निवासी रघुराज द्विवेदी की जान चली गई. जानकारी के अनुसार, रघुराज घर के पास खेल रहा था और खेलते-खेलते खदान के करीब पहुंच गया. सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम न होने के कारण वह संतुलन खो बैठा और खदान में जा गिरा.

अस्पताल पहुंचने से पहले ही थम गईं सांसें

हादसे की जानकारी मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया. स्थानीय लोगों की मदद से बच्चे को खदान से बाहर निकाला गया और उपचार के लिए रीवा रोड स्थित MNT अस्पताल ले जाया गया. हालांकि, अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया. मासूम की मौत से परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है.

खदान सुरक्षा पर उठे गंभीर सवाल

इस दर्दनाक हादसे ने खदानों की सुरक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं. ग्रामीणों और प्रत्यक्षदर्शियों का आरोप है कि खदान के चारों ओर न तो मजबूत फेंसिंग है और न ही सुरक्षा गार्डों की तैनाती. रिहायशी इलाके के पास स्थित खदान को खुले में छोड़ दिया गया है, जिससे पहले भी हादसे हो चुके हैं.

जांच और मुआवजे की मांग तेज

घटना के बाद क्षेत्र में आक्रोश का माहौल है. स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि इस लापरवाही के लिए जिम्मेदार प्लांट प्रबंधन और अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाए. साथ ही पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा देने और भविष्य में ऐसे हादसों को रोकने के लिए खदानों में पुख्ता सुरक्षा इंतजाम सुनिश्चित किए जाएं.

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