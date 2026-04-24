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Maihar Road Crisis: भदनपुर-बराखुर्द मार्ग बना आफत, धूल और ओवरलोड ट्रकों से त्रस्त ग्रामीण; प्रशासन के खिलाफ खोला मोर्चा

Maihar Road Crisis: मैहर के भदनपुर-बराखुर्द मार्ग पर भारी वाहनों से उड़ती धूल से ग्रामीण परेशान. शिकायतों पर कार्रवाई न होने पर लोगों ने प्रशासन और उद्योग प्रबंधन के खिलाफ आंदोलन तेज किया.

By: Preeti Rajput | Published: April 24, 2026 3:46:41 PM IST

मैहर के भदनपुर-बराखुर्द मार्ग पर भारी वाहनों से उड़ती धूल से ग्रामीण परेशान.
मैहर के भदनपुर-बराखुर्द मार्ग पर भारी वाहनों से उड़ती धूल से ग्रामीण परेशान.


Maihar Road Crisis: मैहर जिले के ग्राम भदनपुर से बराखुर्द को जोड़ने वाला PWD मार्ग इन दिनों स्थानीय ग्रामीणों के लिए ‘सफेद मुसीबत’ का सबब बन गया है. भारी वाहनों की अनियंत्रित आवाजाही और उससे उड़ने वाले धूल के गुबार ने ग्रामीणों का जीना मुहाल कर दिया है. बार-बार गुहार लगाने के बावजूद जब सुनवाई नहीं हुई, तो अब क्षेत्र के लोगों ने संगठित होकर प्रशासन और उद्योग प्रबंधन के खिलाफ अपना संघर्ष तेज कर दिया है.

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ग्रामिणों ने लगाया आरोप 

ग्रामीणों का सीधा आरोप है कि इस मार्ग पर संचालित होने वाली सीमेंट फैक्ट्रियों के भारी और कथित रूप से ओवरलोड ट्रक दिन-रात दौड़ रहे हैं. सड़क की क्षमता से कहीं अधिक भार लेकर गुजरने वाले इन वाहनों ने PWD मार्ग को पूरी तरह जर्जर कर दिया है. सड़क पर जगह-जगह गड्ढे और उखड़ी हुई गिट्टियां हादसों को न्योता दे रही हैं.

प्रदूषण से स्वास्थ्य पर गहराता संकट हादसों के डर के साथ-साथ धूल-धक्कड़ ने पूरे इलाके को प्रदूषण की चपेट में ले लिया है. ग्रामीणों के अनुसार, सड़क किनारे स्थित घरों और दुकानों पर धूल की मोटी परत जम गई है. हवा में मौजूद धूल के बारीक कणों के कारण बच्चों और बुजुर्गों में सांस संबंधी बीमारियां बढ़ रही हैं.दृश्यता कम होने के कारण दोपहिया वाहन चालकों के लिए इस मार्ग पर चलना जानलेवा साबित हो रहा है.

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कागजों पर नियम, जमीन पर बेबस ग्रामीण

स्थानीय लोगों ने सीमेंट फैक्ट्री प्रबंधन और प्रशासन की मिलीभगत पर भी सवाल उठाए हैं. ग्रामीणों का कहना है कि कागजों में प्रदूषण नियंत्रण और यातायात नियमों का पालन दिखाया जाता है, लेकिन जमीनी हकीकत इसके उलट है. प्रदर्शनकारियों ने मांग की है कि सड़क पर धूल दबाने के लिए नियमित रूप से पानी का छिड़काव किया जाए. ओवरलोड वाहनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो और उनकी एंट्री पर नियंत्रण लगे तथा जर्जर हो चुकी सड़क की तत्काल मरम्मत की कराई जाए.

ग्रामीणों ने दी आंदोलन की चेतावनी

ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि वे अब तक सांकेतिक धरने के माध्यम से अपनी बात पहुंचा रहे थे, लेकिन यदि जिला प्रशासन और संबंधित विभागों ने जल्द ही कोई ठोस कदम नहीं उठाया, तो यह विरोध प्रदर्शन एक उग्र आंदोलन का रूप ले लेगा. फिलहाल, प्रशासन की चुप्पी ने आग में घी डालने का काम किया है, जिससे लोगों में भारी नाराजगी व्याप्त है.

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Tags: Bhadanpur Barakhurd RoadDust Pollution IndiaMaihar news
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