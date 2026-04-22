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Maihar Road Accident: मैहर में दर्दनाक हादसा! ट्रक की टक्कर से पति-पत्नी की मौत, मासूम जिंदगी से जूझ रहा

Maihar Road Accident: मैहर के बगिया गांव में ट्रक-बाइक भिड़ंत में पति-पत्नी की मौत हो गई. पांच वर्षीय बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया. हादसे ने इलाके में शोक और दहशत का माहौल पैदा किया.

By: Preeti Rajput | Published: April 22, 2026 2:56:36 PM IST

मैहर के बगिया गांव में ट्रक-बाइक भिड़ंत में पति-पत्नी की मौत हो गई.
मैहर के बगिया गांव में ट्रक-बाइक भिड़ंत में पति-पत्नी की मौत हो गई.


Maihar Road Accident: मैहर कोठी थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम बगिया में बुधवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जिसमें तेज रफ्तार ट्रक और मोटरसाइकिल की आमने-सामने भिड़ंत में पति-पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनका 5 वर्षीय पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गया.

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मैहर में दर्दनाक हादसा

प्राप्त जानकारी के अनुसार, दंपत्ति अपने छोटे बच्चे के साथ मोटरसाइकिल से कहीं जा रहे थे. इसी दौरान बगिया के पास सामने से आ रहे ट्रक (क्रमांक UP 63 BT 1456) ने अचानक नियंत्रण खो दिया और मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि मोटरसाइकिल के परखच्चे उड़ गए और दंपत्ति ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया.

टक्कर से पति-पत्नी की मौत

हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया. स्थानीय लोगों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी. सूचना मिलते ही कोठी थाना प्रभारी संतोष तिवारी अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया. घायल मासूम को तत्काल नजदीकी अस्पताल भेजा गया, जहां उसका इलाज जारी है.

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शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा 

पुलिस ने मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. वहीं, दुर्घटना में शामिल ट्रक को जब्त कर लिया गया है और चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है. प्राथमिक जांच में तेज रफ्तार और लापरवाही को हादसे का कारण माना जा रहा है, हालांकि पुलिस द्वारा पूरे मामले की विस्तृत जांच की जा रही है. इस दर्दनाक घटना से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है और स्थानीय लोग सड़क सुरक्षा को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े कर रहे हैं. 

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Tags: maihar accident newsmp road accidenttruck collision India
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