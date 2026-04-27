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Maihar acciden:ओवरलोड ट्रक बना आफत, मैहर-सरला नगर मार्ग पर पलटा भारी वाहन, घंटों जाम में फंसे लोग

Maihar acciden: मैहर-सरला नगर मार्ग पर ओवरलोड ट्रक पलटने से बड़ा हादसा टल गया, लेकिन घंटों जाम लगा रहा. लगातार हो रहे हादसों और प्रशासन की लापरवाही को लेकर लोगों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है.

By: Ranjana Sharma | Published: April 27, 2026 9:36:52 PM IST

ओवरलोड ट्रक ने बढ़ाई मुसीबत, सड़क पर पलटा वाहन
ओवरलोड ट्रक ने बढ़ाई मुसीबत, सड़क पर पलटा वाहन


Maihar acciden: मैहर जिले के मैहर-सरला नगर मार्ग पर स्थित औद्योगिक क्षेत्र में सोमवार को एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया. UltraTech Cement प्लांट के पास एक ओवरलोड ट्रक सड़क पर फैले पत्थरों के कारण अनियंत्रित होकर पलट गया. राहत की बात यह रही कि घटना में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन हादसे के बाद मार्ग पर घंटों लंबा जाम लगा रहा, जिससे आमजन को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा.

सड़क पर बिखरे पत्थर

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, इस मार्ग पर खदानों से सीमेंट फैक्ट्री तक लगातार ओवरलोड ट्रकों का आवागमन होता रहता है. इन वाहनों से गिरने वाली गिट्टी और पत्थर सड़क पर फैल जाते हैं, जो आए दिन दुर्घटनाओं का कारण बन रहे हैं. सोमवार को भी सड़क पर बिखरे पत्थरों से ट्रक का संतुलन बिगड़ गया और वह पलट गया.

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ट्रक पलटते ही लगा लंबा जाम

हादसे के बाद सड़क का एक बड़ा हिस्सा अवरुद्ध हो गया, जिससे दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं. एंबुलेंस, स्कूल वाहन, दफ्तर जाने वाले कर्मचारी और अन्य राहगीर घंटों जाम में फंसे रहे. स्थानीय लोगों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ा.

प्रशासन और पुलिस पर लापरवाही के आरोप

घटना के बाद स्थानीय लोगों में प्रशासन और पुलिस के प्रति नाराजगी देखने को मिली. लोगों का आरोप है कि पुलिस केवल हेलमेट चेकिंग और चालानी कार्रवाई तक सीमित है, जबकि ओवरलोड वाहनों पर प्रभावी कार्रवाई नहीं की जा रही. साथ ही सड़क पर फैले मलबे को हटाने के लिए भी कोई स्थायी व्यवस्था नहीं है.

हर महीने 20-25 हादसे, फिर भी नहीं जागे जिम्मेदार

स्थानीय निवासियों के अनुसार, इस मार्ग पर हर महीने लगभग 20 से 25 सड़क हादसे होते हैं. इसके बावजूद संबंधित विभागों द्वारा अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है, जिससे लोगों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है.

आंदोलन की चेतावनी, प्रशासन पर बढ़ा दबाव

क्षेत्रीय लोगों ने प्रशासन को चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही ओवरलोड वाहनों पर सख्ती नहीं की गई और सड़कों से मलबा साफ करने की व्यवस्था नहीं की गई, तो वे उग्र आंदोलन करेंगे. भटूरा सहित आसपास की खदानों से लाइमस्टोन लेकर गुजरने वाले भारी वाहनों का बढ़ता दबाव इस मार्ग की सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती बन गया है.

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Tags: maihar accidentoverloaded truck overturned
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