Home > मध्य प्रदेश > Maihar rally news: मैहर में नारी शक्ति का महाप्रदर्शन, ‘जन आक्रोश रैली’ में सड़कों पर उमड़ा महिलाओं का सैलाब

Maihar rally news: मैहर में नारी शक्ति का महाप्रदर्शन, ‘जन आक्रोश रैली’ में सड़कों पर उमड़ा महिलाओं का सैलाब

Maihar rally news: मैहर में ‘जन आक्रोश रैली’ के दौरान सैकड़ों महिलाओं ने एकजुट होकर अपने अधिकारों और सम्मान के लिए जोरदार प्रदर्शन किया. रैली ने नारी शक्ति के जागरूक और सशक्त स्वरूप को उजागर किया. महिलाओं ने नारों और संदेशों के जरिए समाज में जागरूकता फैलाने का भी काम किया.

By: Ranjana Sharma | Published: April 24, 2026 1:52:02 PM IST

जन आक्रोश रैली’ में दिखा महिलाओं का जोश और एकजुटता
जन आक्रोश रैली’ में दिखा महिलाओं का जोश और एकजुटता


Maihar rally news: शहर में आज नारी शक्ति का एक अद्भुत और भव्य नजारा देखने को मिला, जब सैकड़ों महिलाओं ने एकजुट होकर ‘जन आक्रोश रैली’ का शंखनाद किया. मैहर विधायक श्रीकांत चतुर्वेदी के नेतृत्व में निकाली गई इस रैली में प्रदेश की कैबिनेट मंत्री और जिले की प्रभारी मंत्री राधा सिंह मुख्य रूप से उपस्थित रहीं, जिन्होंने रैली की अगुवाई कर महिलाओं का हौसला बढ़ाया.

You Might Be Interested In

अधिकारों और सम्मान के प्रति दृढ़ संकल्पित नजर आईं

पैदल यात्रा से हुआ शक्ति प्रदर्शन रैली का शुभारंभ एक पैदल यात्रा के रूप में हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुईं. हाथों में तिरंगा और पार्टी के झंडे लिए महिलाएं अपने अधिकारों और सम्मान के प्रति दृढ़ संकल्पित नजर आ रही थीं. रैली के दौरान माहौल पूरी तरह देशभक्ति और नारी शक्ति के जयकारों से गुंजायमान रहा. महिलाओं द्वारा लगाए जा रहे “नारी शक्ति जिंदाबाद” और “हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते” जैसे नारों ने रैली में एक नया जोश भर दिया.

मंत्री और विधायक ने की तारीफ

रैली के दौरान आयोजित एक सभा को संबोधित करते हुए प्रभारी मंत्री राधा सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नारी शक्ति आज देश के विकास में अहम भूमिका निभा रही है. उन्होंने कहा कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनका लाभ उन्हें मिल रहा है. विधायक श्रीकांत चतुर्वेदी ने भी महिलाओं की भागीदारी की सराहना की और कहा कि नारी शक्ति का सम्मान करना हमारा प्रमुख कर्तव्य है. उन्होंने महिलाओं के लिए चलाए जा रहे विकास कार्यों के बारे में भी जानकारी दी.

You Might Be Interested In

जागरूकता का संदेश

रैली में शामिल महिलाओं ने हाथों में तख्तियां लेकर नारी शक्ति के समर्थन में कई संदेश भी दिए. तख्तियों पर “बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ नारी का सम्मान, देश का अभिमान” और महिलाओं के अधिकारों की रक्षा हो” जैसे स्लोगन लिखे हुए थे. इस रैली के माध्यम से महिलाओं ने न केवल एकजुटता का प्रदर्शन किया, बल्कि समाज में जागरूकता फैलाने का भी एक महत्वपूर्ण काम किया. ‘जन आक्रोश रैली’ ने यह साबित कर दिया कि मैहर की महिलाएं अपने अधिकारों और सम्मान के प्रति जागरूक हैं और वे देश के विकास में अपना योगदान देने के लिए पूरी तरह तैयार हैं. रैली में शामिल महिलाओं का उत्साह और जोश देखकर यह स्पष्ट था कि वे आने वाले समय में एक नया इतिहास रचने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं.

Disclaimer: The article is a part of syndicated feed. Except for the headline, the content is not edited. Liability lies with the syndication partner for factual accuracy. 

You Might Be Interested In
Tags: maihar rally newswomen empowerment rally mp
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

गर्मी में भी रहेगा चेहरा खिलखिलाता! ये 5 फूल देंगे...

April 17, 2026

आम ही नहीं, इसका अचार भी है स्वादिष्ट और सेहत...

April 17, 2026

AC में सोने की आदत कहीं आपको बीमार तो नहीं...

April 16, 2026

कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में जैतून का तेल कितना असरदार?

April 15, 2026

गर्मी का असर होगा कम, ये शानदार ड्रिंक देंगे तुरंत...

April 13, 2026

कच्चा या पका पपीता, सेहत के लिए कौन है ज्यादा...

April 13, 2026
Maihar rally news: मैहर में नारी शक्ति का महाप्रदर्शन, ‘जन आक्रोश रैली’ में सड़कों पर उमड़ा महिलाओं का सैलाब

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Maihar rally news: मैहर में नारी शक्ति का महाप्रदर्शन, ‘जन आक्रोश रैली’ में सड़कों पर उमड़ा महिलाओं का सैलाब
Maihar rally news: मैहर में नारी शक्ति का महाप्रदर्शन, ‘जन आक्रोश रैली’ में सड़कों पर उमड़ा महिलाओं का सैलाब
Maihar rally news: मैहर में नारी शक्ति का महाप्रदर्शन, ‘जन आक्रोश रैली’ में सड़कों पर उमड़ा महिलाओं का सैलाब
Maihar rally news: मैहर में नारी शक्ति का महाप्रदर्शन, ‘जन आक्रोश रैली’ में सड़कों पर उमड़ा महिलाओं का सैलाब