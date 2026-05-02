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Maihar illegal liquor Raid: पति-पत्नी मिलकर चला रहे थे अवैध धंधा, 60 लीटर महुआ शराब जब्त; एक गिरफ्तार

Mahua liquor distillery raid: मौके से तीन पीले और एक सफेद प्लास्टिक डिब्बे में भरी करीब 60 लीटर कच्ची महुआ शराब जब्त की गई, जिसकी अनुमानित कीमत 12 हजार रुपये बताई जा रही है.

By: Shubahm Srivastava | Published: May 2, 2026 9:40:29 PM IST

पति-पत्नी मिलकर चला रहे थे अवैध धंधा
पति-पत्नी मिलकर चला रहे थे अवैध धंधा


Maihar illegal liquor Raid: जिले में अवैध शराब कारोबार के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना ताला पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है. पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए 60 लीटर अवैध कच्ची महुआ शराब जब्त कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जबकि एक अन्य आरोपी की तलाश जारी है. पुलिस अधीक्षक मैहर अवधेश प्रताप सिंह के निर्देशन में, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉ. चंचल नागर एवं एसडीओपी अमरपाटन ख्याति मिश्रा के मार्गदर्शन में यह कार्रवाई की गई. थाना प्रभारी ताला निरीक्षक महेन्द्र कुमार मिश्रा के नेतृत्व में पुलिस टीम ने यह सफलता हासिल की.

पत्नी के साथ मिलकर बेच रहा था अवैध महुआ शराब

पुलिस को 1 मई 2026 की रात करीब 10 बजे मुखबिर से सूचना मिली कि ग्राम ललितपुर सोसायटी के पास नहर किनारे अजय कुमार केवट अपनी पत्नी ललिता केवट के साथ अवैध महुआ शराब बनाकर बेच रहा है. सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घेराबंदी कर कार्रवाई की. पुलिस को देखकर एक व्यक्ति मौके से भागने लगा, जिसे टीम ने घेराबंदी कर पकड़ लिया. पूछताछ में उसने अपना नाम अजय कुमार केवट (28 वर्ष), निवासी ग्राम ललितपुर नं. 02 बताया. आरोपी ने स्वीकार किया कि वह अपनी पत्नी के साथ मिलकर अवैध शराब बनाता था.

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60 लीटर कच्ची महुआ शराब जब्त

मौके से तीन पीले और एक सफेद प्लास्टिक डिब्बे में भरी करीब 60 लीटर कच्ची महुआ शराब जब्त की गई, जिसकी अनुमानित कीमत 12 हजार रुपये बताई जा रही है. आरोपी की पत्नी ललिता केवट मौके से फरार हो गई, जिसकी तलाश जारी है. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपराध क्रमांक 134/26 के तहत धारा 34(2) मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर उसे न्यायालय में पेश किया है. मामले की विवेचना जारी है.

इस कार्रवाई में थाना प्रभारी निरीक्षक महेन्द्र कुमार मिश्रा के साथ प्रधान आरक्षक पंकज मिश्रा, संजय तिवारी, आरक्षक संतोष द्विवेदी, विवेक मिश्रा एवं सैनिक कमलेन्द्र सिंह की अहम भूमिका रही.

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Tags: illicit alcohol Indiamahua liquor distillery raidMaihar illegal liquorMP Crime Newspolice raid Maihar
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