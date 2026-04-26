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Maihar Helmet Campaign: मैहर में सख्ती, बिना हेलमेट चलने वालों पर कार्रवाई, पुलिस ने शुरू किया विशेष अभियान

Maihar Helmet Campaign: मैहर में सड़क सुरक्षा को लेकर पुलिस ने विशेष हेलमेट अभियान शुरू किया है. बिना हेलमेट वाहन चलाने वालों पर चालानी कार्रवाई के साथ जागरूकता भी बढ़ाई जा रही है. पुलिस ने साफ किया है कि नियम तोड़ने पर किसी को छूट नहीं मिलेगी.

By: Ranjana Sharma | Published: April 26, 2026 1:05:35 PM IST

मैहर में हेलमेट अभियान शुरू, बिना हेलमेट वालों पर सख्ती
मैहर में हेलमेट अभियान शुरू, बिना हेलमेट वालों पर सख्ती


Maihar Helmet Campaign: मैहर में  सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने और दोपहिया वाहन चालकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मैहर पुलिस ने जिलेभर में विशेष “हेलमेट अभियान” शुरू किया है. भोपाल पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर यह अभियान पुलिस अधीक्षक अवधेश प्रताप सिंह के निर्देशन में चलाया जा रहा है.

प्रमुख चौराहों पर सघन चेकिंग

शहर के मुख्य चौराहों, व्यस्त मार्गों और संवेदनशील स्थानों पर पुलिस द्वारा सघन वाहन चेकिंग की जा रही है. बिना हेलमेट वाहन चला रहे लोगों को रोककर चालान काटा जा रहा है और उन्हें सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक किया जा रहा है. पुलिस का स्पष्ट संदेश है कि हेलमेट केवल चालान से बचने का साधन नहीं, बल्कि जीवन की सुरक्षा का महत्वपूर्ण कवच है. सड़क दुर्घटनाओं में सिर पर लगने वाली चोटें अक्सर जानलेवा होती हैं, जिनसे बचाव में हेलमेट अहम भूमिका निभाता है.

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 नियम सबके लिए समान

इस अभियान में किसी भी प्रकार की रियायत नहीं दी जा रही है. यदि कोई पुलिसकर्मी या शासकीय कर्मचारी भी बिना हेलमेट के पाया जाता है, तो उसके खिलाफ भी समान रूप से चालानी और विभागीय कार्रवाई की जाएगी. पुलिस अधीक्षक ने कहा कि हर नागरिक की सुरक्षित घर वापसी सुनिश्चित करना पुलिस की प्राथमिकता है. यातायात नियमों का पालन कर ही दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है.

अभियान के प्रमुख उद्देश्य

  • आमजन में सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाना
  • हेलमेट के अनिवार्य उपयोग को बढ़ावा देना
  • सड़क हादसों में मृत्यु और गंभीर चोटों को कम करना
  • यातायात नियमों के प्रति जिम्मेदारी विकसित करना

पुलिस की अपील

मैहर पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट अवश्य पहनें, नियमों का पालन करें और जिम्मेदार नागरिक बनें. सड़क पर सावधानी ही सुरक्षा की सबसे बड़ी गारंटी है.

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Tags: maihar helmet campaignmaihar police action
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