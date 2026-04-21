Maihar Fraud Case: जिंदा महिला को कागजों में किया गायब, कलेक्टर से बदरा बाई की गुहार, ‘साहब, मैं अभी जिंदा हूं…

Maihar Fraud Case: मध्य प्रदेश के मैहर जिले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक जीवित महिला को सरकारी दस्तावेजों में उसके ही परिवार से “गायब” कर दिया गया. ग्राम पंचायत आमातारा की निवासी बदरा बाई ने सरपंच पर गंभीर आरोप लगाते हुए कलेक्टर से न्याय की गुहार लगाई है. उनका कहना है कि उन्हें साजिश के तहत वंशावली से बाहर कर उनकी पैतृक संपत्ति से वंचित करने की कोशिश की जा रही है.

क्या है पूरा मामला?

शिकायतकर्ता बदरा बाई, जो दिवंगत अकाली चमार की इकलौती संतान हैं, ने मैहर कलेक्टर को शिकायती आवेदन सौंपा है. उन्होंने आरोप लगाया है कि ग्राम पंचायत आमातारा की सरपंच दिव्या बाई सिंह ने पद का दुरुपयोग करते हुए एक फर्जी ‘सजरा खानदान’ (वंशावली) तैयार कराया, जिसमें जानबूझकर उनका नाम शामिल नहीं किया गया.

राजस्व रिकॉर्ड में नाम, लेकिन वंशावली से बाहर

पीड़िता के अनुसार वर्ष 1992-93 के राजस्व रिकॉर्ड में उनका नाम स्पष्ट रूप से दर्ज है और वह अपने पिता की वैध वारिस हैं. इसके बावजूद 19 जुलाई 2024 को सरपंच द्वारा कथित रूप से गलत जानकारी प्रस्तुत कर न्यायालय को गुमराह किया गया. बदरा बाई का कहना है, “मैं अपने पिता की इकलौती संतान हूँ, लेकिन मुझे फर्जी तरीके से वंशावली से बाहर कर दिया गया है. इससे मेरा नामांतरण रुक गया है और मुझे मानसिक व आर्थिक प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है.

जमीन की रजिस्ट्री पर भी संकट

इस कथित फर्जीवाड़े का असर जमीन की खरीद-फरोख्त पर भी पड़ा है. बदरा बाई ने अपनी आराजी नंबर 419 (रकबा 0.015 हेक्टेयर) और 420/1 (रकबा 0.256 हेक्टेयर) की भूमि समीत खान नामक व्यक्ति को बेची थी. लेकिन गलत वंशावली के चलते तहसीलदार वृत्त बदेरा ने नामांतरण आवेदन खारिज कर दिया. इससे पीड़िता के साथ-साथ खरीदार को भी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है.

कलेक्टर से निष्पक्ष जांच की मांग

पीड़िता ने 21 अप्रैल 2026 को जनसुनवाई में कलेक्टर को आवेदन देकर मांग की है कि:

सरपंच के खिलाफ धोखाधड़ी और जालसाजी का मामला दर्ज किया जाए.

पुराने राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर सही वंशावली (सजरा) तैयार की जाए.

भूमि का विधिवत नामांतरण कराया जाए, ताकि उन्हें न्याय मिल सके.

प्रशासन की कार्रवाई पर टिकी निगाहें