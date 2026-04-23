Home > मध्य प्रदेश > मैहर में दर्दनाक हादसा, मछली पकड़ने के लिए बिछाए करंट ने ली मासूम की जान; आरोपी गिरफ्तार

मैहर में दर्दनाक हादसा, मछली पकड़ने के लिए बिछाए करंट ने ली मासूम की जान; आरोपी गिरफ्तार

Illegal Fishing Electricity: ग्राम कस्तरा निवासी विशेषर कोल ने चौकी मुकुन्दपुर में सूचना दी थी कि उनके पुत्र विकाश कोल की मृत्यु अष्टभुजी माता मंदिर के समीप मुरजुआ नाला में करंट लगने से हो गई है.

By: Shubahm Srivastava | Published: April 23, 2026 11:01:50 PM IST

मछली पकड़ने के लिए बिछाए करंट ने ली मासूम की जान
मछली पकड़ने के लिए बिछाए करंट ने ली मासूम की जान


Electric Current Death Case: अवैध तरीके से विद्युत प्रवाह कर मछली पकड़ने के लालच ने एक मासूम की जान ले ली. थाना ताला पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इस हृदयविदारक घटना के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है. पुलिस की इस तत्परता की क्षेत्र में प्रशंसा हो रही है.

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क्या था पूरा मामला?

घटना बीते 21 अप्रैल 2026 की है. ग्राम कस्तरा निवासी विशेषर कोल ने चौकी मुकुन्दपुर में सूचना दी थी कि उनके पुत्र विकाश कोल की मृत्यु अष्टभुजी माता मंदिर के समीप मुरजुआ नाला में करंट लगने से हो गई है. पुलिस ने जब मामले की तहकीकात शुरू की, तो एक खौफनाक सच्चाई सामने आई.

जांच में पाया गया कि आरोपी कमलेश कोल (55 वर्ष) ने मछली मारने के लालच में मानवता को ताक पर रख दिया था. आरोपी ने पास के ही विद्युत ट्रांसफार्मर से अवैध रूप से तार जोड़कर नाले के पानी में करंट फैला दिया था. शाम करीब 5:15 बजे जब बालक विकाश कोल वहां से गुजरा, तो वह अनजाने में इन बिछाए गए तारों की चपेट में आ गया और मौके पर ही उसकी दर्दनाक मृत्यु हो गई.

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आरोपी को न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा

पुलिस की सक्रियता और गिरफ्तारी मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक मैहर श्री अवधेश प्रताप सिंह एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉ. चंचल नागर के निर्देशन तथा SDOP अमरपाटन सुश्री ख्याति मिश्रा के मार्गदर्शन में एक टीम गठित की गई. थाना प्रभारी निरीक्षक महेन्द्र मिश्रा के नेतृत्व में पुलिस ने साक्ष्यों का संकलन किया और आरोपी कमलेश कोल के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 105 एवं विद्युत अधिनियम की धारा 135 के तहत मामला दर्ज किया.

आज दिनांक 23 अप्रैल को पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने आरोपी के कब्जे से घटना में प्रयुक्त 11-11 मीटर लंबे दो विद्युत तार और बांस का खंभा भी बरामद किया है. आरोपी को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है.

अधीक्षक की अपील: जान जोखिम में न डालें

इस सफलता पर पुलिस अधीक्षक जिला मैहर ने आम नागरिकों से पुरजोर अपील की है कि वे इस प्रकार के अवैध और जानलेवा कृत्यों से दूर रहें. उन्होंने कहा कि मछली पकड़ने या अन्य किसी भी उद्देश्य के लिए विद्युत का अवैध उपयोग न केवल कानूनन अपराध है, बल्कि यह निर्दोष लोगों के जीवन के लिए भी घातक है.
इस कार्रवाई में निरीक्षक महेन्द्र कुमार मिश्रा, उप निरीक्षक नागेश्वर प्रसाद मिश्रा (चौकी प्रभारी मुकुन्दपुर), आरक्षक आशीष मिश्रा, सैनिक सुन्दरलाल शर्मा एवं सैनिक विनय रावत की मुख्य भूमिका रही.

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Tags: Child Death Accident IndiaElectric Current Death CaseIllegal Fishing ElectricityMaihar newsMP Crime News
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