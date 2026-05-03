Maheshwar ICU: महेश्वर को मिली बड़ी सौगात, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में शुरू हुई ICU सेवा

Maheshwar ICU: महेश्वर पर्यटक नगरी महेश्वर के लोगों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में एक बड़ी राहत की खबर है. लंबे समय से आईसीयू सुविधा के अभाव से जूझ रहे महेश्वर नगर को अब यह महत्वपूर्ण सुविधा मिल गई है. महेश्वर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में दो बेड का अत्याधुनिक आईसीयू शुरू कर दिया गया है, जिससे गंभीर मरीजों को अब स्थानीय स्तर पर ही त्वरित और बेहतर उपचार मिल सकेगा.

अब तक नहीं थी ICU सुविधा

अब तक महेश्वर में आईसीयू सुविधा उपलब्ध नहीं होने के कारण गंभीर रूप से बीमार मरीजों को इंदौर या जिला मुख्यालय खरगोन रेफर करना पड़ता था. ऐसे में कई बार समय पर इलाज न मिलने से मरीजों की हालत और गंभीर हो जाती थी. कुछ मामलों में तो रास्ते में ही मरीजों की मृत्यु तक हो जाती थी. नई आईसीयू सुविधा शुरू होने से अब दुर्घटना, हृदयाघात, गंभीर संक्रमण या अन्य आपात स्थितियों में मरीजों को तत्काल उपचार उपलब्ध कराया जा सकेगा. इससे न केवल समय की बचत होगी, बल्कि गंभीर मरीजों की जान बचाने की संभावना भी काफी बढ़ जाएगी.

गरीब परिवारों को बड़ी राहत

विशेष रूप से गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए यह सुविधा बेहद लाभकारी साबित होगी. अब उन्हें उपचार के लिए दूर-दराज के शहरों की ओर नहीं जाना पड़ेगा. स्थानीय स्तर पर ही बेहतर चिकित्सा सुविधा मिलने से मरीजों और उनके परिजनों पर पड़ने वाला आर्थिक बोझ भी कम होगा. स्थानीय नागरिकों ने इस पहल का स्वागत करते हुए इसे महेश्वर की स्वास्थ्य सेवाओं के लिए ऐतिहासिक कदम बताया है. उनका मानना है कि आईसीयू सेवा शुरू होने से क्षेत्र की चिकित्सा व्यवस्था और अधिक सुदृढ़ होगी. आईसीयू सुविधा शुरू होने से अब महेश्वर क्षेत्र में मरीजों को समय पर गुणवत्तापूर्ण उपचार मिल सकेगा और स्वास्थ्य सेवाओं का स्तर भी बेहतर होगा.

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