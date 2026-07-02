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मध्य प्रदेश लौटते ही कर दिया जाएगा एनकाउंटर? मोनालिसा और पति फरमान ने केरल हाईकोर्ट में दायर की सुरक्षा याचिका

Monalisa Bhosle: महाकुंभ वायरल गर्ल मोनालिसा और उनके पति फरमान को शादी के बाद लगातार जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं. जिसको लेकर मोनालिसा ने केरल हाईकोर्ट में सुरक्षा याचिका दाखिल की है.

By: Sohail Rahman | Published: July 2, 2026 4:40:03 PM IST

मोनालिसा और पति फरमान को मिल रही जान से मारने की धमकियां
मोनालिसा और पति फरमान को मिल रही जान से मारने की धमकियां


Mahakumbh Viral Girl Monalisa: इंदौर की रहने वाली मोनालिसा भोसले एक बार फिर सुर्खियों में हैं. इस बार इस बार चर्चा उनकी लोकप्रियता को लेकर नहीं बल्कि उनकी सुरक्षा को लेकर है. दरअसल, जानकारी सामने आ रही है कि मोनालिसा और उनके पति फरमान ने दावा किया है कि उन्हें जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं. अपनी जान को खतरा बताते हुए उन्होंने राज्य सरकार और एर्नाकुलम सेंट्रल पुलिस थाने के एसएचओ से सुरक्षा की मांग करते हुए याचिका दायर की.

ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर मोनालिसा और उनके पति फरमान खान को किससे जान से खतरा है. शुक्रवार (19 जून, 2026) को केरल हाईकोर्ट में मोनालिसा भोसले की सुरक्षा याचिका पर सुनवाई हुई.

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केरल हाईकोर्ट ने क्या?

मोनालिसा की सुरक्षा याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस बेचू कुरियन थॉमस की सिंगल-जज बेंच ने प्रथम दृष्टया माना कि मोनालिसा की जान और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा जरूरी है. इसके बाद कोर्ट ने एर्नाकुलम सेंट्रल पुलिस स्टेशन के एसएचओ को मोनालिसा को पर्याप्त पुलिस सुरक्षा मुहैया कराने का अंतरिम निर्देश जारी किया. बताया जा रहा है कि इस मामले में अगली सुनवाई 10 जुलाई को तय की गई है.

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मोनालिसा भोसले ने याचिका में क्या कहा?

रिपोर्ट्स के मुताबिक, मोनालिसा भोसले ने याचिका में कहा है कि शादी के बाद से ही उन्हें और उनके पति फरमान खान को लगातार धमकी भरे कॉल और मैसेज मिल रहे हैं. उन्हें धमकी दी गई है कि अगर वे मध्य प्रदेश लौटे तो उन्हें मार दिया जाएगा, गोली मार दी जाएगी या उनके टुकड़े-टुकड़े कर दिए जाएंगे. मोनालिसा ने इन धमकी भरे मैसेज के स्क्रीनशॉट भी पेश किए.

फरमान का हो जाएगा एनकाउंटर?

न्यूजलॉन्ड्री की एक रिपोर्ट के अनुसार बातचीत के दौरान फरमान ने आरोप लगाया कि उन्हें जानकारी मिली थी कि अगर वे मध्य प्रदेश लौटे तो पुलिस एनकाउंटर में मार देगी. इसके बाद जोड़े ने स्पष्ट किया कि पुलिस ने उन्हें सीधे यह जानकारी नहीं दी थी. बल्कि उन्हें दूसरों से इसके बारे में पता चला था. इसके अलावा, मोनालिसा ने आरोप लगाया कि शादी के बाद से ही उन्हें लगातार धमकियां मिल रही हैं. उन्होंने कहा कि अगर वे मध्य प्रदेश लौटे तो उनके टुकड़े-टुकड़े कर दिए जाएंगे या गोली मारकर हत्या कर दी जाएगी. उनका कहना है कि मैंने एक आतंकवादी से शादी की है.

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Tags: MP News
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