VIP एंट्री से महाकालेश्वर मंदिर में पहुंचे कपल, गणेश मंडपम में सगाई की वीडियो बनाने पर समिति ने लिया तगड़ा एक्शन

Couple Engagement in Mahakal Temple: हर दिन, देश भर से और दुनिया भर से लोग प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग, बाबा महाकाल के दर्शन (आशीर्वाद) पाने के लिए उज्जैन आते हैं. इन भक्तों में अक्सर ऐसे लोग भी होते हैं जो महाकालेश्वर मंदिर के नियमों का उल्लंघन करते हैं. हाल ही में, ऐसी ही एक घटना सामने आई है.

एक जोड़े ने VIP प्रोटोकॉल सिस्टम का इस्तेमाल करके जरूरी पास हासिल किए और सीधे मंदिर परिसर के अंदर ही अपनी सगाई की रस्म पूरी की. इसके अलावा, जोड़े ने गणेश मंडपम में सगाई की रस्में निभाईं और अंगूठी बदलने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया.

VIP प्रोटोकॉल चैनल के जरिए मंदिर में प्रवेश किया

26 मई को, दिल्ली के जोड़े ने VIP प्रोटोकॉल चैनल के ज़रिए मंदिर में प्रवेश किया और मंदिर परिसर के अंदर खास तौर पर गणेश मंडपम में, उन्होंने सगाई की अंगूठियां बदलीं. Instagram पर अंगूठी बदलने का वीडियो अपलोड करते समय, दिल्ली के उस भक्त ने एक कैप्शन लिखा था जब महाकाल की मर्ज़ी हो, तो काज़ी (पुजारी/अधिकारी) क्या कर सकता है?

जैसे ही यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, मंदिर समिति ने तुरंत कार्रवाई की. समिति ने सबसे पहले यह सुनिश्चित किया कि नियमों का उल्लंघन करने वाली वह पोस्ट हटा दी जाए, और उसके बाद संस्थागत स्तर पर अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की.

कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी

महाकालेश्वर मंदिर के सहायक प्रशासक, आशीष फलवाड़िया ने बताया कि मंदिर समिति ने सुरक्षा एजेंसी पर ₹50,000 का जुर्माना लगाया है. इसके अलावा, वीडियो में दिखाई दे रहे सेवक पर मंदिर के किसी भी विशेष प्रवेश द्वार से प्रवेश करने पर स्थायी प्रतिबंध लगा दिया गया है. इस घटना के संबंध में, संबंधित प्रोटोकॉल अधिकारियों और पुजारियों को चेतावनी जारी की गई है, और मंदिर के संबंधित कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए जा रहे हैं.

पहले भी हुआ है नियमों का उल्लंघन

यह ध्यान देने योग्य है कि मंदिर के अंदर नियमों के उल्लंघन की यह पहली घटना नहीं है. अतीत में भी कई मौकों पर नियमों की अवहेलना की गई है. महाकाल मंदिर के अंदर मोबाइल फोन ले जाने पर सख्त प्रतिबंध होने के बावजूद, संबंधित व्यक्ति किसी तरह मंदिर परिसर के अंदर फोन ले जाने में कामयाब रहा और उसने वीडियो भी रिकॉर्ड कर लिया. मंदिर समिति ने कहा है कि इस मामले से जुड़े नियमों को और कड़ा किया जाएगा, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि भविष्य में मंदिर परिसर के भीतर कोई अन्य श्रद्धालु इस तरह का आचरण न करे.