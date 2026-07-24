‘वह’ बनाती है खूबसूरत सहेली से संबंध? पति के दावे पर पत्नी बोली- कमरे के अंदर के वीडियो कर दिए वायरल

Madhya Pradesh News: मध्य प्रदेश महिला आयोग (MP State Commission for Women) के सामने दंपती लगातार अपनी पारिवारिक समस्याएं लेकर पहुंच रहे हैं. आयोग के सदस्यों के सामने पिछले एक चौंकाने वाला मामला सामने आया. पति ने दावा किया शादी के कुछ सालों के बाद पत्नी के किसी महिला के साथ अवैध संबंध हैं. वह लगातार मिलती है और उसके साथ संबंध बनाती है. इससे उसकी शादीशुदा जिंदगी में कुछ नहीं बचा है. आयोग के सदस्यों के सामने पति ने यह भी कहा कि बावजूद इसके वह अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता है.

संबंध बनाने में नहीं लेती रुचि

पति ने आयोग के सदस्यों के सामने बताया कि उसकी पत्नी परिवार के सदस्यों का ख्याल रखती है. उसके स्वभाव की भी खूब तारीफ होती है, लेकिन संबंध बनाने में कोई रुचि नहीं लेती है. सुनवाई के दौरान महिला आयोग के सामने ही पति ने कहा कि वह कोर्ट में इसके दस्तावेज और सबूत भी पेश कर चुका है. वहीं, पत्नी ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया और कोई आरोप उसने स्वीकार नहीं किए हैं.

पति का दावा, सहेली के साथ रच रही हत्या की साजिश

पति ने बताया कि उसने अपनी पत्नी और उसकी पार्टनर को फोन पर बात करते हुए कई बार सुना है. इस दौरान पत्नी को उसकी पार्टनर ने कहा कि अपने पति को हटा दो. पति ने आयोग के सदस्यों के सामने ही कहा कि पत्नी और महिला पार्टनर के साथ मिलकर मुझे हटाने की बात कर रहे थे. ऐसे में अपनी जान का खतरा महसूस होता है. अगर कभी इसने मेरे खाने में जहर मिला दिया तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा?

पत्नी बोले- ससुराल वाले मांग रहे दहेज

उधर, महिला आयोग के समक्ष हाजिर हुई पत्नी ने कहा कि शादी के बाद से ही पति और ससुराल पक्ष सोना, नकदी और अन्य सामान की मांग करते थे. इन्कार करने पर दुर्व्यवहार शुरू हो गया. उसे बार-बार ताने दिए गए. कई बार उसे कमरे और बाथरूम में बंद रखा गया. इस दौरान कई बार मारपीट की गई और जान से मारने की धमकियां भी दी गईं.

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बेडरूम में लगवाए गए कैमरे

महिला का आरोप है कि उसके पति ने बेडरूम में सीसीटीवी कैमरे लगवाए हैं. उसकी जानकारी के बिना निजी वीडियो रिकॉर्ड किए गए. फिर ये सोशल मीडिया पर साझा कर दिए गए. इस पर महिला आयोग ने सुनवाई अगली तारीख तक टाल दी है.

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