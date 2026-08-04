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5 साल से पत्नी का 3 छोटे युवक से था अवैध संबंध, आपत्तिजनक हालत में देख रातभर खंभे से बांधा, फिर गांव में घुमाया

Madhya Pradesh Wife Illicit Relation: शख्स ने पत्नी और उसके प्रेमी को आपत्तिजनक हालत में देखा तो घर के बाहर खंभे से बांध दिया. अगले दिन दोनों को पूरे गांव में घुमाया.

By: JP Yadav | Published: August 4, 2026 8:37:15 PM IST

5 साल से पत्नी का 3 छोटे युवक से था अवैध संबंध, आपत्तिजनक हालत में देख रातभर खंभे से बांधा, फिर गांव में घुमाया
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Madhya Pradesh Wife Illicit Relation: 21वीं सदी में भी लोग बेखौफ होकर ना केवल कानून तोड़ते हैं बल्कि मानवता और इंसानियत को शर्मसार करते हैं. मध्य प्रदेश में एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां कानून की धज्जियां उड़ाते हुए पति और उसके देवर-भांजे ने महिला और उसके प्रेमी को रात भर खंभे से बांधकर रखा. दरिंदगी यहीं पर नहीं रुकी रात भर खंभे से बंधे महिला और उसके प्रेमी को अगले दिन गांव में घुमाया. जानकारी मिलने पर पुलिस ने पति और देवर पर केस करके मामले की जांच शुरू कर दी है. शुरुआती जानकारी के मुताबिक, महिला का पति शराब पीकर उसके साथ ज्यादती और मारपीट करता है. यह सिलसिला कई सालों से चल रहा है. इस पेशे से  चालक पति के रिश्तेदार उसके अवैध संबंध बन गए. महिला के रिश्तेदार से करीब 5 वर्षों से प्रेम संबंध जारी थी. पति को जानकारी मिली तो वह अमानवीय कृत्य कर बैठा, जिसमें देवर यानी पति के भाई ने भी साथ दिया. बताया जा रहा है कि महिला का देवर रात भर बीच-बीच में महिला और उसके प्रेमी को पीटता रहा. वहीं, दोनों रात भर पानी में रोते-चिल्लात रहे.

5 साल से था अवैध संबंध

पूरा मामला मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले के ठीकरी थाना क्षेत्र का है. पीड़ित पुलिस ने महिला की शिकायत पर सोमवार (04 जुलाई, 2026) की रात उसके पति, देवर और भांजे के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.  डीएसपी महेश सुनैया ने मीडिया को जानकारी दी कि पीड़ित महिला की उम्र 35 वर्ष है. उसकी शादी 15 वर्ष पूर्व पहले हुई थी और उसके दो बच्चे हैं. आरोप है कि  महिला का पति शराब के नशे में करीब-करीब रोजाना मारपीट करता था. 5 साल पहले उसकी मुलाकात 3 साल छोटे युवक से हुई जो उम्र में महिला से 3 साल छोटा था. कई बार मुलाकात के बाद युवक से महिला को प्यार हो गया. प्यार दो तरफा था, इसलिए अक्सर दोनों मिलते और संबंध बनाते थे. 

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पता चला तो पति ने महिला को पीटा

इस बीच एक दिन पति को दोनों के संबंधों के बारे में पता चल गया, जिसके बाद पति ने उसकी जमकर पिटाई की. इसके बाद भी दिल नहीं भरा तो पति ने कथित प्रेम संबंध के संदेह में अपनी पत्नी (महिला) और उसके कथित प्रेमी के साथ मारपीट कर की. दोनों खून से लथपथ थे. बावजूद उसे रहम नहीं आया और उसने दोनों को पूरी रात खंभे से बांधकर रखा. इसमें देवर यानी पति के भाई ने पूरा साथ दिया. इसके अगले दिन दोनों को गांव में घुमाना. 

पत्नी मिली प्रेमी के साथ 

महिला के अनुसार करीब दो महीने पहले पति की ज्यादतियों से तंग आकर अपने बच्चों को पति के पास छोड़कर मायके चली गई. इसके पति किसी तरह  मनाकर पत्नी को वापस ससुराल लाया. उसे पता चला कि रविवार (02 अगस्त, 2026) को शाम के दौरान अपने कथित प्रेमी के साथ थी. इसी दौरान पति और उसके परिजनों को इसकी जानकारी मिल गई. मौके पर पहुंचे पति, देवर और भांजे ने दोनों को पकड़ा और जमकर पीटा. उधर, गांव के सरपंच की सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों को छुड़ाया. उप पुलिस अधीक्षक सुनैया की मानें तो महिला की शिकायत पर उसके पति, देवर और भांजे पर मामला दर्ज कर जांच की जा रही है. 

Tags: Madhya Pradesh
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