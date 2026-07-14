कंकड़-पत्थर हुआ पुराना! सरकारी अनाज की बोरी में मिला कंकाल, खाद्य विभाग में मचा हड़कंप

MP Tikamgarh News: मध्य प्रदेश (MP News) के टीकमगढ़ जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. गरीबों के लिए सरकारी सप्लाई वाले गेहूं के बोरे में जानवर का कंकाल मिलने के बाद पूरे प्रदेश में हड़कंप मच गया है. ये पूरी घटना टीकमगढ़ जिले की एक सरकारी राशन वितरण दुकान पर हुई. जिसके बाद ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है. वे इसे गरीबों की सेहत और जान के साथ घोर लापरवाही मानते हैं.

इस पूरे मामले पर सहायक खाद्य अधिकारी समर्थ तिवारी का बयान सामने आया है. जिसमें उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि खराब क्वालिटी का यह अनाज विदिशा से आया था और इसे वापस कर दिया जाएगा.

किस गांव की है घटना

जानकारी सामने आ रही है कि यह घटना टीकमगढ़ जिले के नन्हीटेहरी गांव में हुई, जहां महिलाओं की एक सहकारी समिति द्वारा चलाई जा रही ‘उचित मूल्य की दुकान’ से ग्रामीणों को राशन बांटा जा रहा था. जब स्थानीय निवासी कोमल लोधी अपना गेहूं लेने दुकान पर पहुंचे तो वितरक ने 2 लाभार्थियों के हिस्से का गेहूं एक ही बोरे में भरकर उन्हें दे दिया. घर पहुंचकर जब लोधी ने बोरा खोला तो उनके होश उड़ गए; अनाज के बीच एक कंकाल पड़ा था, जिसमें खोपड़ी और अंगों की हड्डियां शामिल थीं. घबराए हुए उनके परिवार ने तुरंत अन्य ग्रामीणों को सूचना दी और बोरा वापस उचित मूल्य की दुकान पर ले गए.

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ग्रामीणों ने किया विरोध

मामले की गंभीरता को देखते हुए ग्रामीणों ने कड़ा विरोध किया और दुकान पर हंगामा किया. खबर मिलने पर प्रशासनिक कर्मचारी और आबकारी व खाद्य विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे. घटना की पुष्टि करते हुए टीकमगढ़ के सहायक खाद्य अधिकारी समर्थ तिवारी ने बताया कि राशन की यह खेप सिविल सप्लाई कॉर्पोरेशन के माध्यम से विदिशा जिले के ‘संकल्प वेयरहाउस’ से टीकमगढ़ पहुंची थी. अधिकारियों ने बताया कि बोरे में कंकाल मिलने के तुरंत बाद राशन वितरण रोक दिया गया.

प्रशासन ने उच्च स्तरीय जांच के दिए आदेश

प्रशासन ने पूरे मामले की उच्च-स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं. असिस्टेंट फ़ूड ऑफ़िसर ने बताया कि विदिशा से टीकमगढ़ आया खराब और संदिग्ध अनाज का पूरा स्टॉक वापस विदिशा वेयरहाउस भेजा जा रहा है. साथ ही इस बात की भी जांच की जा रही है कि पैकिंग और लोडिंग के दौरान इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हुई. वहीं ग्रामीणों का कहना है कि राशन के अनाज में कंकड़-पत्थर मिलना तो आम बात थी, लेकिन कंकाल के अवशेष मिलना गरीबों की जिंदगी का क्रूर मजाक है. ग्रामीण अब इस लापरवाही के लिए जिम्मेदार अधिकारियों और ठेकेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं.

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