Madhya Pradesh: आवारा कुत्तो का कहर, युवक का चेहरा नोंचा, खा गया आंख और गला, शव को भेजा पोस्टमार्टम के लिए

हुसैन खान की रिपोर्ट, Madhya Pradesh: जिले के जावरा बस स्टैंड पर मंगलवार को सुबह मिला था युवक का शव। पुलिस के मुताबिक युवक के मुंह को कुत्तों ने दर्दनाक नोचा हैं। पुलिस का कहना हैं कि अब मृतक की पोस्मार्टम रिपोर्ट में इस बात का खुलासा होगा कि मृतक युवक की मौत कैसे हुई और उसे कुत्तों ने मौत से पहले नोचा या फिर शव को नोचा ये फिलहाल अनसुलझी बात हैं जो पोस्मार्टम रिपोर्ट में ही साफ़ हो पाएगा ।

ग्रामीणों में आवारा कुत्तों का दहशत

रतलाम के जावरा बस स्टैंड पर मंगलवार की सुबह एक युवक का शव मिला जिसकी सूचना स्थानीय लोगों ने शहर थाना पुलिस को दी मौके पर थाना प्रभारी सहित पुलिस टीम पहुंची और युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए रतलाम मेडिकल कॉलेज भेजा गया । वहीं पुलिस के मुताबिक युवक के मुंह को आवारा कुत्तों ने दर्दनाक तरीके से नोचा है । युवक की पहचान पप्पू लाल पिता पूनम चंद चंद्रवंशी के रूप में हुई हैं।

घटना की जानकारी

घटना की गंभीरता को देखते हुए शहर थाना पुलिस ने रतलाम से FSL टीम को बुलवाया और एफएसएल टीम जावरा बस स्टैंड पर घटनास्थल पहुंची जहां उन्होंने घटनास्थल से जांच के लिए सैंपल लिए। वहीं पुलिस अब सीसीटीवी के आधार पर युवक की मौत कैसे हुई है इस जांच में लगी हुई है । देश की ठंड तक आवारा कुत्तों को लेकर चिंतित है । और अब इस घटना ने रतलाम जिले के अधिकारियों को आवारा कुत्तों पर एक्शन लेने पर और उनके बारे में सोचने पर चिंतित कर दिया है । अब देखना यह है कि रतलाम जिले में आवारा कुत्तों पर कब तक लगाम लगेगी ।

