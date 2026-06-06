Home > क्राइम > एकतरफा प्यार में लड़की पर कुल्हाड़ी से किया वार, फिर गले में रस्सी बांधकर छत पर लटकाया; जमीन पर पटककर हुआ फरार

एकतरफा प्यार में लड़की पर कुल्हाड़ी से किया वार, फिर गले में रस्सी बांधकर छत पर लटकाया; जमीन पर पटककर हुआ फरार

Shivpuri Minor Girl Case: मध्य प्रदेश के शिवपुरी में 17 साल की नाबालिग लड़की के साथ बर्बरता करने की खबरें सामने आ रही है. जहां युवक ने पहले लड़की पर कुल्हाड़ी से वार किया. फिर गले में रस्सी बांधकर छत से लटकाया और फिर नीचे पटककर फरार हो गया.

By: Sohail Rahman | Published: June 6, 2026 2:17:03 PM IST

मध्य प्रदेश के शिवपुरी में किशोरी के साथ हुई बर्बरता
मध्य प्रदेश के शिवपुरी में किशोरी के साथ हुई बर्बरता


MP Shivpuri Crime: मध्य प्रदेश के शिवपुरी से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. जहां एक नाबालिग किशोरी के साथ बर्बरता की गई है. बताया जा रहा है कि पहले नाबालिग किशोरी पर कुल्हाड़ी से वार किया गया था. नाबालिक किशोरी की उम्र 17 साल बताई जा रही है. ये पूरा मामला मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के चंदवानी गांव का बताया जा रहा है. जहां एक स्थानीय युवक ने पहले 17 साल की लड़की पर जानलेवा हमला किया. उसने पहले लड़की पर कुल्हाड़ी  से वार किया और फिर उसके गले में रस्सी बांधकर उसे छत ने लटकाने की कोशिशि की. हालांकि, कुछ देर बाद उसने उसे जमीन पर गिरा दिया और वहां से भाग गया.

गंभीर रूप से घायल लड़की को पहले शिवपुरी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था. लेकिन उनकी नाजुक हालत को देखते हुए उन्हें ग्वालियर रेफर कर दिया गया. जहां फिलहाल उनका इलाज चल रहा है.

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क्या है पूरा मामला?

जानकारी के अनुसार, आरोपी धर्मेंद परिहार का पीड़िता से लंबे समय से संपर्क था. दोनों परिवारों के बीच पहले भी झगड़ा हुआ था; मामला इतना बढ़ गया था कि गांव में पंचायत बुलानी पड़ी थी, जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच समझौता हो गया था. पंचायत की कार्यवाही के दौरान आरोपी को चेतावनी दी गई थी कि वह भविष्य में ऐसा व्यवहार न करे. बताया जा रहा है कि शुक्रवार सुबह लड़की के माता-पिता किसी काम को लेकर घर से बाहर गए हुए थे. इसी दौरान आरोपी घर पहुंचा. उस वक्त लड़की घर पर अकेली थी तो उसने पहले कुल्हाड़ी से उस पर हमला किया. हमले से बचने के लिए लड़की छत की तरफ भाई, लेकिन आरोपी उसका पीछा करते हुए वहां भी पहुंच गया.

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किशोरी के परिवार ने लगाया आरोप

परिवार का आरोप है कि युवक ने उसके गले में फंदा डाला और उसे छत से लटकाने की कोशिश की, लेकिन फिर उसे नीचे गिराकर भाग गया. घटना की जानकारी मिलने के तुरंत बाद परिवार के अन्य सदस्य और ग्रामीण मौके पर पहुंचे. गंभीर हालत में तत्काल प्रभाव से लड़की को अस्पताल में भर्ती कराया गया. प्राथमिक उपचार के बाद लड़की को ग्वालियर रेफर कर दिया गया है. इस घटना के सामने आने के बाद गांव में अलग-अलग तरह की अफवाहें फैल रही हैं. कुछ लोगों का कहना है कि ये एकतरफा प्यार का मामला है.

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Tags: crime newsMP News
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