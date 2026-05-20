भाई के बुलेट का कटा चालान, तो पुलिस जीप के बोनट पर चढ़ गई बहन; शुरू कर दिया हाईवोल्टेज ड्रामा

Shivpuri Bullet Chalan Video: मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. जहां अपने भाई के बुलेट का चालान कटने के बाद महिला पुलिस जीप पर बैठकर हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू करने लगी और पुलिस जीप की बोनट पर चढ़कर विरोध प्रदर्शन करने लगी. महिला का कहना था कि जब तक पुलिस उनके भाई के बुलेट को नहीं छोड़ती है, तब तक वो पुलिस जीप के बोनट से नहीं उतरेगी. इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, ये पूरा मामला मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के करैरा थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है. ये पूरा हाईवोल्टेज ड्रामा एसडीओपी दफ्तर के बाहर का है. जहां वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था.

क्या है पूरा मामला?

बताया जा रहा है कि पुलिस एसडीओपी ऑफिस के बाहर वाहन चेकिंग अभियान चला रही थी. तभी दीप्ति परिहार अपने भाई के साथ बुलेट लेकर गुजर रही थी. जब पुलिस ने चेकिंग के लिए बाइक को रोका तो यातायात नियमों के कई उल्लंघन सामने आए. पुलिस की जांच में सामने आया कि बुलेट पर नंबर प्लेट नहीं लगी थी. इसके अलावा, बुटेल में मॉडिपाइड साइलेंसर लगा हुआ था. जिससे पटाखे जैसी तेज आवाज निकल रही थी. इसके अलावा, बुलेट चला रहे युवक ने हेलमेट भी नहीं पहना हुआ था.

यह भी पढ़ें – Indore Honey Trap Case: कौन हैं खूबसूरत अलका और श्वेता? पहले बात फिर मुलाकात, फिर बंद कमरे में लड़कियों के साथ होता था ‘खेल’

इस सभी कमियों का हवाला देते हुए पुलिस ने जब जुर्माना लगाने की कार्रवाई शुरू करने लगी तो महिला और पुलिसकर्मियों के बीच बहस हो गई और वो पुलिस जीप की बोनट पर बैठकर ड्रामा करने लगी.

पुलिस की समझाइश के बाद मामला हुआ शांत

इस दौरान राहगीरों ने इस पूरी घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया जो अब काफी तेजी से वायरल हो रहा है. बताया जा रहा है कि पुलिसकर्मियों ने महिला को समझाने-बुझाने की कोशिश की, लेकिन काफ़ी देर बाद वह बोनट से नीचे उतरी, जिसके बाद स्थिति फिर से नियंत्रण में आ गई.

यह भी पढ़ें – Twisha Sharma postmortem report: ट्विशा शर्मा के साथ क्या हुआ था उस रात? जिस्म पर चोटों के निशान, गले पर गहरा घाव; पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने…