Video: शुद्ध पेट्रोल तोरे बाप के यहां से आई…बीजेपी सांसद जनार्दन मिश्रा ने ये क्या कह दिया? सुन चढ़ जाएगा पारा

BJP MP Janardan Mishra Video: मध्य प्रदेश की रीवा लोकसभा सीट से सांसद जनार्दन मिश्रा अपने बयानों को लेकर एक बार फिर सुर्खियों में हैं. मंच पर बोलते हुए सांसद ने पेट्रोल में एथेनॉल के इस्तेमाल करने वालों पर नाराजगी जताते हुए कहा कि जब शुद्ध पेट्रोल देश में है ही नहीं तो कहां से आएगे ‘तुम्हारे बाप के यहां से आएगा’ जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया, जो अब चर्चा का विषय बना हुआ है.

दरअसल, रविवार को रीवा एयरपोर्ट पर दो नई हवाई सेवाओं के शुभारंभ कार्यक्रम के दौरान रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा अपने एक बयान को लेकर चर्चा में आ गए हैं. दरअसल, कार्यक्रम में डिप्टी सीएम समेत विधायक और जनप्रतिनिधि मौजूद थे.

सांसद जनार्दन मिश्रा ने क्या कहा?

इस दौरान मंच से संबोधित करते हुए सांसद जनार्दन मिश्रा ने पेट्रोल में एथेनॉल के इस्तेमाल का विरोध करने वालों पर तीखी टिप्पणी की. सांसद ने कहा कि कुछ लोग एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल का विरोध करते हुए शुद्ध पेट्रोल की मांग करते हैं. इसी को लेकर सांसद ने मंच से कहा कि शुद्ध पेट्रोल कहां से आएगा, तुम्हारे बाप के यहां से आएगा. सांसद के इस बयान के बाद अब यह मामला चर्चा में है.

“क्या शुद्ध पेट्रोल तुम्हारे बाप के यहां से आएगा?” – ये घटिया बयान BJP सांसद जनार्दन मिश्रा का है एक तरफ मोदी सरकार मिलावटी पेट्रोल से जनता की गाड़ियां कबाड़ बना रही है। वहीं, जब परेशान जनता ‘शुद्ध पेट्रोल’ मांग रही है तो BJP के सांसद जनता को भरे मंच से गालियां दे रहे,… pic.twitter.com/oO7Ijw2cB4 — UP Congress (@INCUttarPradesh) August 10, 2026







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मंच पर मौजूद थे डिप्टी सीएम

खास बात यह है कि यह बयान उस वक्त सामने आया, जब मंच पर प्रदेश के डिप्टी सीएम समेत कई बड़े जनप्रतिनिधि मौजूद थे. सांसद के बयान का वीडियो अब चर्चा का विषय बन गया है और राजनीतिक गलियारों में इसको लेकर चर्चाएं शुरु हो गई है. रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा का यह बयान सोशल मीडिया पर भी चर्चा का विषय बना हुआ है. हालांकि इससे पहले भी वो अपने इस तरह के विवादित बयान को लेकर सुर्खियों में रह चुके हैं.

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