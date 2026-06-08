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राज्यसभा चुनाव से पहले रिसॉर्ट पॉलिटिक्स शुरू! क्रॉस वोटिंग के खौफ में अपने विधायकों को तेलगांना या कर्नाटक भेजेगी कांग्रेस

MP Rajya Sabha Election: मध्य प्रदेश में क्रॉस वोटिंग के शक में कांग्रेस अपने विधायकों को कर्नाटक या तेलंगाना भेजने की तैयारी कर रही है. बीजेपी द्वारा तीसरा उम्मीदवार उतारने के बाद कांग्रेस टेंशन में आ गई है.

By: Sohail Rahman | Published: June 8, 2026 11:36:09 AM IST

मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव से पहले रिसॉर्ट पॉलिटिक्स शुरू
मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव से पहले रिसॉर्ट पॉलिटिक्स शुरू


MP Rajya Sabha Election: मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव का मुकाबला त्रिकोणीय और बेहद दिलचस्प हो गया है, जिससे कांग्रेस खेमे में काफी बैचेनी बढ़ गई है. बीजेपी द्वारा तीसरे उम्मीदवार महेश केवट को मैदान में उतारने के बाद कांग्रेस के अंदर विधायकों का पाला बदलने और क्रॉस वोटिंग की आशंका बढ़ रही है. जिसकी वजह से पार्टी ने विधायकों में एकता बनाए रखने के लिए बड़ा कदम उठा रही है. बताया जा रहा है कि पार्टी नेतृत्व सभी विधायकों को मध्य प्रदेश के बाहर किसी दूसरे राज्य में सुरक्षित स्थान पर ले जाने की तैयारी कर रहे हैं.

जानकारी के अनुसार, मध्य प्रदेश के कांग्रेस विधायकों को तेलंगाना या कर्नाटक भेजा जा सकता है. क्योंकि दोनों राज्यों में कांग्रेस की मजबूत सरकार है. इस फैसले में एक अहम बात यह भी है कि मध्य प्रदेश से कांग्रेस की राज्यसभा उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन खुद तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी (AICC) की प्रभारी है.

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कांग्रेस विधायकों को कहां ले जाया जाएगा?

सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही है कि कांग्रेस विधायकों को तेलंगाना या कर्नाटक के किसी रिसॉर्ट में ठहराया जा सकता है. जहां से वे 18 जून को वोटिंग के लिए सीधे मध्य प्रदेश विधानसभा जाएंगे. इसके पहले मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी पहले ही विधायकों की खरीद-फरोख्त की कोशिश की आशंका जता चुके हैं.

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मीनाक्षी नटराजन आज करेंगी नामांकन

इस बीच, जानकारी सामने आ रही है कि मध्य प्रदेश से राज्यसभा के लिए कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन आज यानी सोमवार (8 जून, 2026) को अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगी. इस मौके पर मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार और पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह मौजूद रहेंगे. नामांकन दाखिल करने के दौरान विधायकों को भी मौजूद रहने के निर्देश दिए गए हैं. बताया जा रहा है कि यह समूह विधानसभा में नामांकन पत्र जमा करने के लिए सुबह 11:00 बजे प्रदेश कांग्रेस कार्यालय से रवाना होगा.

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Tags: MP News
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