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MP News: गर्भवती महिला को मिला था पोषण आहार का पैकेट, खोलते ही निकला मरा हुआ सांप; इलाके में मच गया हड़कंप

MP News: मध्य प्रदेश के पांढुर्ना जिले में आंगनवाड़ी केंद्र में गर्भवती महिला को मिले पोषण आहार के पैकेट में मरा हुआ सांप मिलने से हड़कंप मच गया.

By: Sohail Rahman | Published: June 7, 2026 1:11:02 PM IST

मध्य प्रदेश के पांढुर्णा में गर्भवती महिला को मिले पोष्टिक आहार के पैकेट में मिला मरा हुआ सांप
मध्य प्रदेश के पांढुर्णा में गर्भवती महिला को मिले पोष्टिक आहार के पैकेट में मिला मरा हुआ सांप


MP Pandhurna News: मध्य प्रदेश (MP News) के पांढुर्ना जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. जहां कल यानी शनिवार (06 जून, 2026) को आंगनवाड़ी केंद्र में बांटे गए पोषण आहार के पैकेट में एक मरे हुए सांप का बच्चा मिलने से हड़कंप मच गया है. जानकारी सामने आ रही है कि यह पैकेट एक गर्भवती महिला को दिया गया था. इस घटना के सामने आने के बाद पूरे गांव में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. ये पूरा मामला पांढुर्ना जिले के काराघाट कामठी आंगनवाड़ी केंद्र का बताया जा रहा है.

अच्छी बात यह रही कि महिला ने लड्डू का सेवन नहीं किया था, इसलिए कोई अनहोनी नहीं हुई. इस घटना की खबर जैसे ही गांव में फैली हंगामा मच गया और स्थानीय लोगों ने इस मामले पर अपना गुस्सा जाहिर किया.

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क्या है पूरा मामला?

सामने आ रही शुरुआती जांच के अनुसार, काराघाट कामठी की रहने वाली गर्भवती महिला वच्छला बाई धुर्वे को आंगनवाड़ी केंद्र से पौष्टिक आहार के तौर पर लड्डू का पैकेट मिला था. जब परिवार के सदस्यों ने घर पर पैकेट खोला तो उसके अंदर से एक मरा हुआ सांप का बच्चा मिला. जिसके बाद परिवार में हड़कंप मच गया. परिवार ने तुरंत आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और प्रशासन को इसकी सूचना दी.

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ग्रामीणों ने क्या कहा?

इस पूरे मामले पर ग्रामीणों का बयान सामने आया है. जिसमें उन्होंने कहा कि छोटे बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए मिलने वाले खाने की चीजों में इस तरह की लापरवाही बहुत ही गंभीर बात है. उन्होंने प्रशासन से जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है. मामले की गंभीरता को देखते हुए परियोजना अधिकारी उषा पंदरे, नंदनवाड़ी पुलिस और नंदनवाड़ी नायब तहसीलदार मौके पर पहुंचे. अधिकारियों ने पैकेट को कब्जे में लिया और पंचनामा तैयार किया.

महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों ने क्या कहा?

इस पूरे मामले पर महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों का बयान सामने आया है. जिसमें उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि पोषण आहार का सैंपल सुरक्षित रख लिया गया है. इसके अलावा, इस मामले में यह पता लगाया जा रहा है कि आखिर मरा हुआ सांप पैकेट में कैसे पहुंचा. जांच रिपोर्ट के आधारल पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

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Tags: MP News
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