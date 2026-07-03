Home > मध्य प्रदेश > तड़प ऐसी कि 3 शादी के बाद भी नहीं भरा मन, प्रेमी से करना चाहती थी चौथी शादी; फिर आधी रात घर में हो गया ‘कांड’

तड़प ऐसी कि 3 शादी के बाद भी नहीं भरा मन, प्रेमी से करना चाहती थी चौथी शादी; फिर आधी रात घर में हो गया ‘कांड’

MP Crime News: मध्य प्रदेश से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक महिला ने चौथी शादी करने के लिए अपने प्रेमी के साथ मिलकर तीसरे पति की हत्या कर दी. इस खबर ने आसपास के इलाकों में सनसनी मचा दी है.

By: Kamesh Dwivedi | Published: July 3, 2026 5:30:08 PM IST

एमपी क्राइम न्यूज
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कभी-कभी कुछ ऐसे मामले सामने आते है, जो इंसानियत और रिश्ते को शर्मसार कर देते हैं. एमपी के नरसिंहपुर में कुछ ऐसा ही हुआ, जहां एक महिला पर अपने प्रेमी के साथ मिलकर तीसरे पति की हत्या करने का आरोप है. जानकारी के मुताबिक महिला प्रेमी संग चौथी शादी नहीं करना चाहती थी. जानिए पूरा मामला. 

क्या है पूरा मामला?

यह पूरा मामला मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर कोतवाली थाना क्षेत्र का है. पुलिस के अनुसार, 27 और 28 जून की रात हनुमान वार्ड निवासी सरोज मेहरा ने अपने कथित प्रेमी महेंद्र मेहरा और उसके साथी विष्णु के साथ मिलकर अपने पति तुलसीराम मेहरा की हत्या कर दी. घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की, जिसमें कई अहम तथ्य सामने आए. हालांकि, अभी मामले की जांच की जा रही है. 

कर चुकी थी तीन शादी

जब मामले की जांच शुरू हुई तो पता चला कि सरोज मेहरा की पहली शादी साल 2004 में हुई थी. हालांकि, बाद में उसने पहली शादी छोड़ दी और दूसरी शादी कर ली. लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था, 2006 में महिला ने तुलसीराम से तीसरी शादी कर ली. लेकिन कुछ वक्त बाद सरोज मेहरा को महेंद्र मेहरा नाम के युवक से प्रेम हो गया और दोनों में नजदीकियां इतना बढ़ गईं उन्होंने शादी करने का मन बना लिया था. 

रची हत्या की साजिश

पुलिस के अनुसार महिला और उसके प्रेमी मिलकर तुलसीराम को रास्ते का हटाने का मन बनाया और उसकी हत्या कर दी. हालांकि, आरोपी महिला सरोज का कहना है कि उसके प्रेमी महेंद्र ने उसके तीसरे पति को मौत के घाट उतार दिया, क्योंकि वह महिला को पाना चाहता था. आरोपी महिला का कहना है कि वो निर्दोष है. 

पुलिस कर रही जांच

पुलिस के अनुसार, महेंद्र मेहरा ने तुलसीराम को दावत के बहाने राष्ट्रीय राजमार्ग-44 पर बुलाया और झाड़ियों में ले जाकर कथित तौर पर रस्सी से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी. हालांकि, हत्या के वक्त मृतक की पत्नी घर में थी. पति के गायब होने के तीन दिन तक उसने कोई शिकायत नहीं दर्ज कराई. इससे पुलिस का शक और बढ़ गया है. हालांकि, अभी मामले की जांच चल रही है. पुलिस ने सरोज मेहरा, उसके प्रेमी महेंद्र मेहरा और उसके साथी विष्णु को गिरफ्तार कर लिया है.

यह खबर भी पढ़ें: कई महीनों से किसी और की बीवी संग पति बना रहा था अवैध संबंध, जब पत्नी पुहंची ससुराल; तो युवक ने कर दिया ‘कांड’ फिर…

Tags: MP Crime News
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