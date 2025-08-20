Home > मध्य प्रदेश > Madhya Pradesh News:  ओरछा में दर्दनाक हादसा, 19 साल के लड़के की नदी में डूबने से मौत, SDRF बरामद किया शव

Madhya Pradesh News:  ओरछा में दर्दनाक हादसा, 19 साल के लड़के की नदी में डूबने से मौत, SDRF बरामद किया शव

Madhya Pradesh News: मध्यप्रदेश के ऐतिहासिक और पर्यटन नगरी ओरछा में एक बड़ा हादसा हो गया। झांसी से अपने भाई के साथ घूमने आया एक 19 साल का युवक नदी में डूब गया। बताया जा रहा है कि वह ओरछा वन अभ्यारण क्षेत्र में टिकट लेकर  पचमढ़ीया व अन्य इको स्टॉप घूमने ओरछा आया था इसी दौरान जब अपने भाई के साथ शिकार गए पर बने छोटे पुल पर बाइक निकाल ल रहा था इस दौरान बाइक स्लिप कर गई और वह हादसे का शिकार हो गया हादसे के बाद परिवार में कोहराम मच गया। SDRF की टीम ने आज सुबह कड़ी मशक्कत करने के बाद उसका शव बरामद किया।

Published By: Mohammad Nematullah
Published: August 20, 2025 11:03:45 IST

Madhya Pradesh news, hindi news, MP news , River viral news
मयंक दुबे की रिपोर्ट, Madhya Pradesh News: मध्यप्रदेश के ऐतिहासिक और पर्यटन नगरी ओरछा में एक बड़ा हादसा हो गया। झांसी से अपने भाई के साथ घूमने आया एक 19 साल का युवक नदी में डूब गया। बताया जा रहा है कि वह ओरछा वन अभ्यारण क्षेत्र में टिकट लेकर  पचमढ़ीया व अन्य इको स्टॉप घूमने ओरछा आया था इसी दौरान जब अपने भाई के साथ शिकार गए पर बने छोटे पुल पर बाइक निकाल ल रहा था इस दौरान बाइक स्लिप कर गई और वह हादसे का शिकार हो गया हादसे के बाद परिवार में कोहराम मच गया। SDRF की टीम ने आज सुबह कड़ी मशक्कत करने के बाद उसका शव बरामद किया।

कैसे हुआ हादसा

ओरछा की सैर पर निकला एक मासूम जिंदगी की जंग हार गया। 19 साल का सुमित कुशवाहा अपने भाई संग रामराजा सरकार के दर्शन करने आया था, वन अभ्यारण घूमते वक्त उसकी वाईक पुल पर स्लिप हो गई इसके बाद नदी में डूबने से उसकी जान चली गई। परिवार अब गहरे सदमे में है। दरअसल झांसी का रहने वाला सुमित कुशवाह (19 वर्ष, पिता जगन्नाथ कुशवाह) अपने भाई शुभम के साथ मंगलवार दोपहर करीब 1:30 बजे पहुंचा। दोनों ने सबसे पहले रामराजा सरकार मंदिर के दर्शन किए। दर्शन के बाद वे इको-टूरिज्म स्थल पर घूमने गए और छोटी पुलिया के पास नदी किनारे पहुंचे।

SDRF की टीम

इसी दौरान अचानक सुमित  की पुल पार करते वक्त वाईक फिसल गई और वह नदी में गिर गया। भाई शुभम ने शोर मचाया और तुरंत फ़ोन पर अपने पिता को सूचना दी। परिजन भी मौके पर पहुंचे और तलाश शुरू की, लेकिन नाकाम रहे। सूचना मिलते ही तहसीलदार सुनील बाल्मिक, ओरछा थाना प्रभारी रामबाबू शर्मा और SDRF टीम मौके पर पहुंची। नदी उफान पर होने और अंधेरा छा जाने के कारण तत्काल खोजबीन करना मुश्किल हो गया। बुधवार सुबह जैसे ही सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ, SDRF की टीम नाव और उपकरणों की मदद से लगातार तीन घंटे तक नदी में तलाश करती रही। आखिरकार सुबह करीब 9 बजे SDRF टीम ने पचमढ़ियां क्षेत्र से सुमित का शव बरामद किया। मौत की खबर मिलते ही परिवार में चीख-पुकार मच गई। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। गांव और रिश्तेदारों में भी मातम पसरा हुआ है। ओरछा थाना प्रभारी रामबाबू शर्मा ने बताया की छोटे पुल पर बाइक फिसलने के दौरान हादसा हुआ है वन अभ्यारण क्षेत्र में हादसा हुआ है  पुलिस मामले की जांच में जुटी है

Tags: hindi newsMadhya PradeshMPViral News
