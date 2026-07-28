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CM Kisan Yojana 2026: किसानों को मिली दो किस्तों की सौगात, CM मोहन यादव ने ट्रांसफर किए ₹3,300 करोड़, 82 लाख किसानों को मिला बड़ा फायदा

Mukhyamantri Kisan Kalyan Yojana Payment Status: मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना (CM Kisan Kalyan Yojana) के तहत प्रदेश के 82.70 लाख से अधिक किसानों को बड़ी सौगात दी है.

By: Shivashakti Narayan Singh | Published: July 28, 2026 4:04:13 PM IST

CM मोहन यादव ने किसानों के खाते में ट्रांसफर किए ₹3,300 करोड़
CM मोहन यादव ने किसानों के खाते में ट्रांसफर किए ₹3,300 करोड़


Mukhyamantri Kisan Kalyan Yojana Payment Status: मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना (CM Kisan Kalyan Yojana) के तहत प्रदेश के 82.70 लाख से अधिक किसानों को बड़ी सौगात दी है. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने खंडवा में आयोजित कार्यक्रम के दौरान सिंगल क्लिक के जरिए किसानों के बैंक खातों में ₹3,300 करोड़ से अधिक की राशि ट्रांसफर की. इसके तहत पात्र किसानों को दो किस्तों के रूप में ₹4,000-₹4,000 की राशि भेजी गई है.
 
हालांकि, जिन किसानों को इस बार ₹4,000 मिले हैं, उनके मन में अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि योजना की अगली यानी लंबित ₹2,000 की किस्त कब जारी होगी. आइए जानते हैं पूरी जानकारी.

82 लाख किसानों को मिला ₹4,000 का लाभ

मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत प्रदेश के 82.70 लाख किसानों के खातों में 14वीं और 15वीं किस्त की राशि ट्रांसफर की गई है. सरकार ने यह पैसा खरीफ सीजन के दौरान किसानों को आर्थिक सहायता देने के उद्देश्य से जारी किया है, ताकि खेती-किसानी के कार्यों में उन्हें मदद मिल सके.

 बाकी ₹2,000 कब आएंगे?

इस बार किसानों को दो लंबित किस्तों का पैसा जारी किया गया है. वहीं अप्रैल से जुलाई 2026 के बीच मिलने वाली अगली किस्त अभी लंबित है. फिलहाल सरकार की ओर से इसकी कोई आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की गई है. हालांकि, संभावना जताई जा रही है कि अक्टूबर-नवंबर 2026 में अगली किस्त जारी की जा सकती है. आधिकारिक घोषणा होने के बाद ही इसकी पुष्टि होगी.

खाते में पैसा नहीं आया? ऐसे चेक करें स्टेटस

अगर आपके खाते में अभी तक राशि नहीं पहुंची है या मोबाइल पर कोई मैसेज नहीं आया है, तो आप घर बैठे अपना स्टेटस ऑनलाइन देख सकते हैं.

 ऐसे करें स्टेटस चेक

  •  सबसे पहले Saara Portal पर जाएं.
  • ‘मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना हितग्राही स्थिति’ विकल्प पर क्लिक करें.
  • अब आधार नंबर, बैंक खाता नंबर या PM Kisan ID दर्ज करें.
  • मोबाइल पर आए OTP से सत्यापन करें.
  • इसके बाद आपकी भुगतान स्थिति स्क्रीन पर दिखाई दे जाएगी.

 कौन उठा सकता है योजना का लाभ?

मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का लाभ उन्हीं किसानों को मिलता है जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM-KISAN) के पात्र लाभार्थी हैं. आवेदन के लिए संबंधित ग्राम पटवारी कार्यालय में आवश्यक दस्तावेजों के साथ फॉर्म जमा करना होता है. सत्यापन पूरा होने के बाद पात्र किसानों को योजना का लाभ दिया जाता है.

किसान क्रेडिट कार्ड का भी उठा सकते हैं फायदा

अगर खरीफ सीजन में खेती के लिए अतिरिक्त पैसों की जरूरत है तो किसान किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) के लिए भी आवेदन कर सकते हैं. इसके तहत पात्र किसानों को 3 लाख से 5 लाख रुपये तक का ऋण उपलब्ध कराया जाता है, जिससे खेती से जुड़े खर्च पूरे किए जा सकते हैं.

 फसल बीमा कराने का भी मौका

राज्य सरकार ने किसानों से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ उठाने की भी अपील की है. किसान निर्धारित समय सीमा के भीतर फसल बीमा कराकर प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान की भरपाई का लाभ ले सकते हैं.

Tags: CM Kisan Kalyan Yojana 14th InstallmentCM Kisan Kalyan Yojana 2026Mukhyamantri Kisan Kalyan Yojana
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