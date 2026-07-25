Madhya Pradesh: पति को बिस्तर पर सोता छोड़कर प्रेमी के घर चली गई पत्नी, फिर एक साल बाद सामने आया खौफनाक सच

मध्य प्रदेश का इंदौर शहर एक बार फिर चर्चा में आ गया है. यहां पर राजा रघुवंशी की तरह ही एक और शख्स (पति) की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है. एक साल से प्रेमी के साथ रह रही पत्नी को साथ लाने की कोशिश कर रहे पति को उसकी पत्नी ने मरवा डाला. राजीव बामनिया (राजू) इसी महीने यानी 16 जुलाई, 2026 को अपनी पत्नी को समझा-बुझाकर प्रेमी के घर से वापस अपने घर लाने के लिए पहुंचे थे. यहां बातचीत के दौरान पति-पत्नी और प्रेमी में तीखी तकरार शुरू हो गई. इसके बाद नाराज प्रेमी संतोष ने लोहे का सर‍िया उठाकर राजीव के सिर पर कई बार हमला बोला. ज्यादा खून बहने से राजीव की मौके पर ही मौत हो गई.

हत्या का यह मामला सोनम रघुवंशी की जमानत रद्द होने के बाद इंदौर के शहर के बड़गोंदा थाना क्षेत्र का है. दरअसल, राजा रघुवंशी हत्याकांड की तरह ही मध्य प्रदेश के इंदौर में यह एक और दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है. हत्याकांड की जांच कर रही स्थानीय पुलिस के मुताबिक, राजीव बामनिया उर्फ राजू (47) की पत्नी का कुछ सालों से पहले संतोष चौहान के साथ अफेयर शुरू हो गया.

घर के बाहर भी था दोनों का रिश्ता

दोनों लगातार मिलती रहे और दोनों के बीच घर में और बाहर अवैध संबंध बनते रहे. शक होने पर राजीव एक दिन पत्नी के पीछे-पीछे चल गए. वह अपने प्रेमी के घर पहुंची और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया.इस पर राजीव का शक यकीन में बदल गया. इसको लेकर दोनों के बीच जमकर झगड़ा भी हुआ. एक साल पहले राजीव की पत्नी उसे छोड़कर प्रेमी संतोष चौहान के साथ रहने लगी.

काम करने के दौरान गैरमर्द से बने संबंध

हत्या के बाद पुलिस गिरफ्त में आए संतोष और उसकी प्रेमिका यानी राजीव की पत्नी ने बताया कि दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और साथ में ही रहना चाहते थे. राजीव की पत्नी आशापुरा क्षेत्र के पास स्थित निसर्ग परिसर में एक निर्माणाधीन फार्म हाउस पर बतौर श्रमिक काम करती थी. संतोष चौहान भी यही पर काम करता था. इस बीच दोनों करीब आए और संबंध बनने लगे. करीब एक साल पहले राजीव की पत्नी उसे छोड़कर संतोष के साथ रहने लगी.

शराब का सेवन करके शव फेंका

पुलिस जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि हत्या करने के अगले दिन संतोष और उसकी प्रेमिका शराब का सेवन किया. इसके बाद राजीव के शव को फार्म हाउस के समीप ही मौजूद एक नीम के पेड़ के नीचे ले जाकर फेंक दिया. लोगों की नजर शव पर पड़ी तो इस हत्याकांड का खुलासा हुआ.