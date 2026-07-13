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मध्य प्रदेश में लाड़ली बहनों को मिली बड़ी सौगात, सीएम मोहन यादव ने खातों में ट्रांसफर किए 1835 करोड़ रुपये

CM Mohan Yadav: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने राज्य की 1.25 करोड़ से अधिक लाड़ली बहनों के खातों में 1835 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए.

By: Sohail Rahman | Published: July 13, 2026 3:47:25 PM IST

मध्य प्रदेश में लाड़ली बहनों के खातों में ट्रांसफर की गई राशि
मध्य प्रदेश में लाड़ली बहनों के खातों में ट्रांसफर की गई राशि


CM Mohan Yadav: मध्यप्रदेश की लाड़ली बहनों के लिए 12 जुलाई का दिन बेहद खास रहा. दरअसल, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने राज्य की 1.25 करोड़ से अधिक लाड़ली बहनों के खातों में 1835 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए. उन्होंने यह राशि भिंड जिले के लहार से भेजी. इसके अलावा यहां आयोजित कार्यक्रम में सीएम डॉ. मोहन यादव ने भिंड जिले को बड़ी सौगात दी. उन्होंने 322.29 करोड़ के 56 विकास कार्यों का भूमि-पूजन और लोकार्पण किया.

उन्होंने कहा कि गुरु पूर्णिमा पर भिंड को 4 सांदीपनि विद्यालयों की सौगात मिलेगी और लहार के कॉलेज में पीजी कोर्स शुरू किया जाएगा.

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सीएम मोहन यादव ने क्या कहा?

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि भिंड का यह क्षेत्र वह क्षेत्र है, जहां पांडवों ने लाक्षागृह कांड से अपना जीवन बचाया था. मैं भिंड की इस धरती को प्रणाम करता हूं. भिंड के लोग जुझारू लोग हैं. हमारी पार्टी कमल की पार्टी है. भिंड जिला खास है. डॉक्टर के रूप में कहीं भगवान हनुमान विराजे हैं, तो भिंड में विराजे हैं. भगवान राम के अनन्य सेवक हनुमान जी राम-रावण के युद्ध के समय भी थे और 5 हजार साल पहले महाभारत में अर्जुन के रथ के ऊपर धर्म की ध्वजा फहरा रहे थे.

जहां भी अधर्म होगा, वहां वे धर्म की ध्वजा लेकर खड़े रहते हैं. वे जीवनभर हमारा मार्गदर्शन करते हैं. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि जब हम बात करते हैं तो कांग्रेसियों की छाती पर सांप लोट जाते हैं. वो हाय रे-हाय रे चिल्लाने लगते हैं. उनको हमारे देवी-देवताओं में भी वोट का नफा-नुकसान दिखाई देता है. उन्होंने कहा कि हमारे यहां रसखान जैसे भक्त भी हुए हैं, लेकिन कांग्रेस केवल हिंदू धर्म को बदनाम करती है.

डूब मरना चाहिए कांग्रेस को

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि यह समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है. उनके नेतृत्व में भारत की शक्ति बढ़ी है, मान-सम्मान बढ़ा है. आज दुनिया में भारत को बहुत सम्मान से देखा जा रहा है. भिंड का जवान एक तरफ सीमा पर जान की बाजी लगाता है, तो दूसरी तरफ किसान खेत में मेहनत करके अपनी पहचान बनाता है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस का वो जमाना गया, जब बहनों की डोली पर डकैत डाका डाला करते थे. आज हमारी बहन-बेटियां निर्भीकता से स्कूल-कॉलेज जा रही हैं, ये बदलते दौर का प्रदेश है. हमारी बहनें सभी क्षेत्रों में समान रूप से आगे बढ़ रही हैं.

जीतू पटवारी पर किया प्रहार

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी बेशर्मी से बोलते हैं कि लाड़ली बहनों को पैसे मत दो, वो इन रुपयों से शराब पीती हैं. कांग्रेस अध्यक्ष को डूब मरना चाहिए. ये माता-बहनों का अपमान है. ये हमारी देवी संस्कृति का अपमान है. हमारे यहां माताओं-बहनों को इस नजर से देखा भी नहीं जाता, लेकिन कांग्रेस की नीति और नीयत सदैव इसी भावना की रहती है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपने शासनकाल में बहनों को फूटी कौड़ी नहीं दी. एक हजार रुपये से शुरू होने वाली योजना आज 1500 रुपये तक पहुंच गई है. जबसे यह योजना शुरू हुई है, तब से 51 हजार करोड़ की राशि बहनों के खातों में डाल चुकी है.

पैसे का महत्व बहनों से पूछें कांग्रेसी

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि कांग्रेस के परिवार ने गरीबी नहीं देखी, बहनों के कष्ट में वो कभी शामिल नहीं हुए. किसी लाड़ली बहना के परिवार में जाकर कांग्रेसी पूछें कि पैसे का क्या महत्व होता है. 100 रुपये का भी क्या महत्व होता है ये हमारी बहनों से पूछो. माताएं-बहनें तो घरों के लिए दुर्गा-सरस्वती-लक्ष्मी होती हैं. बच्चे मां के हिस्से का भी खाना खा जाते हैं, इस पर भी मां को खुशी होती है और उसकी आत्मा आशीर्वाद देती है. माताएं-बहनें हमारे घर की शोभा हैं. ये घर की रीढ़ होती हैं. उनके बगैर घर सीमेंट-कांक्रीट का जंगल हो जाएगा. हमारे कन्हैया भी जब तक राधा नहीं बोलो, श्री राम जब तक सीता न बोलो, महादेव जब तक पार्वती न बोलो, तब तक आशीर्वाद नहीं देते. इसलिए हमने कई बार कहा है कि लाड़ली बहनों के लिए जो बन पड़ेगा, वो सब करेंगे.

सबके लिए कानून एक सा होना चाहिए

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि समय आ रहा है जब कांग्रेस की धरती डोल रही है. देश का भूगोल बदल रहा है. कुछ समय पहले कांग्रेसियों ने, ‘लड़की हूं-लड़ सकती हूं’ कहने वाली कांग्रेस की बड़ी नेता ने लोकसभा में बहनों की आशा की कुठाराघात किया. जब लोकसभा में 33 फीसदी आरक्षण का मामला आया तो उस बड़ी नेता और पप्पू भैया ने विरोधी दलों को मिलाकर बहनों के हक पर डाका डाला. उन्होंने कहा कि स्प्रिंग को जितना दबाओगे वह छोड़ते ही उतनी ताकत से उछलती है. उनके कर्मों की वजह से हमें बंगाल-असम में आशीर्वाद मिला. बीजेपी-एनडीए की ताकत बढ़ती गई. हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कहते हैं, वो करके दिखाते हैं. उन्होंने कहा कि गुरु पूर्णिमा के अवसर पर हम सांदीपनि विद्यालयों की सौगात देने जा रहे हैं. भारत में एक देश-एक विधान-एक प्रधान-एक राष्ट्रगान होना चाहिए.

अलग-अलग कानून नहीं हो सकता

हिंदू-मुस्लिम-ईसाई का कानून अलग-अलग नहीं हो सकता. किसी को दो-तीन-चार शादियों का हक न हो. उन्होंने कहा कि इसी महीने समान नागरिक संहिता लागू करेंगे. मध्यप्रदेश उन बड़े राज्यों में से होगा, जिसका कानून सबको समानता का अधिकार देगा. इसमें मुस्लिम बहनों की भी जिंदगी बेहतर होगी. हमारी समिति पूरे प्रदेश में घूमी. उसके पास यूसीसी के लिए दस लाख से ज्यादा सुझाव आए. इन सुझावों में मुस्लिम बहनों के भी सुझाव आए. उन्होंने कहा कि भैया ये कानून जल्दी लागू करो. इस कानून से हमारी जिंदगी सुरक्षित होगी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद कि उन्होंने तीन तलाक का कानून भी समाप्त कराया.

सभी वर्गों का विकास कर रही सरकार

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि हम किसानों की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं. जब से हमारी सरकार आई है, हमने किसानों से अन्न खरीदा. कांग्रेस के शासनकाल में 55 साल में गेहूं का भाव 400 रुपये भी नहीं बढ़ा. जबकि, हमारी सरकार के 20 साल के कार्यकाल में हम गेहूं 2625 रुपये क्विंटल खरीद रहे हैं. आप गौशाला संचालित करेंगे तो सरकार आपकी सहायता करेगी. हम दुग्ध उत्पादन में प्रदेश को नंबर-1 बनाएंगे. कांग्रेस के शासनकाल में सरकारी बसें बंद हो गई थीं, लेकिन हमारी सरकार इसी महीने इसे दोबारा शुरू कर रही है.

गुना में दो हजार करोड़ का सीमेंट प्लांट, ढाई हजार करोड़ का प्लांट शिवपुरी में. यहां से मिसाइल जाएगी और पाकिस्तान का कोई कोना नहीं बचेगा. उन्होंने कहा कि हमारी सरकार सब वर्गों के लिए काम कर रही है. मध्यप्रदेश देश में बेरोजगारी की दर सबसे कम है. राज्य में वृंदावन गांव और गीता भवन बनाए जाएंगे. कांग्रेस को यह बात भी समझ नहीं आ रही. हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी विदेशी मेहमानों को गीता भेंट करते हैं. जहां-जहां श्रीराम-श्री कृष्ण के चरण पड़े, वहां-वहां तीर्थ स्थान बनाने वाले हैं.

Tags: cm mohan yadavMP News
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