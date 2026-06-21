घुंघराले बाल, गले में मोटी चेन और दोनों हाथों में रिवॉल्वर…कौन है गैंगस्टर छोटू चौबे, जो चलाता है ‘2222’ गैंग?

Gangster Chhotu Chaubey: मध्य प्रदेश के कुख्यात गैंगस्टर सुयश उर्फ छोटू चौबे ने पिछले 2 सालों में कई बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया है. छोटू चौबे और उसके साथियों के मोबाइल नंबरों और गाड़ियों पर ‘2222’ नंबर खास तौर पर दिखता है; इसी वजह से इस ग्रुप ने अपना नाम ‘2222 गैंग’ रखा है. छोटू चौबे ने हाल ही में NSUI नेताओं सक्षम गुलाटी और इमरान बाबर के बीच हुई झड़प में खतरनाक भूमिका निभाई थी, जिसके दौरान पुलिस की गाड़ी पर भी ताबड़तोड़ फायरिंग की गई थी.

फिलहाल उसकी विजय यादव गैंग से दुश्मनी चल रही है और उस पर ₹10,000 का इनाम है. पिछले पांच महीनों में शहर में गोलीबारी की कई घटनाओं में शामिल होने के आरोप लगए हैं.

कौन हैं छोटू चौबे?

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, छोटू चौबे ने अपने जन्मदिन पर देर रात ग्वारीघाट नर्मदा नदी के किनारे अपने साथियों के साथ कुछ रस्में निभाईं और फिर दोनों हाथों में रिवॉल्वर लेकर हवा में ताबड़तोड़ फायरिंग की; इस घटना का एक वीडियो यूट्यूब पर काफी लोकप्रिय हुआ. इसके अलावा, सोशल मीडियो पर छोटू की ऐसी तस्वीरें शेयर की जा रही है. जिनमें वह घुंघराले बालों और मोटी चेन पहने हुए दोनों हाथों में रिवॉल्वर लहराता हुआ नजर आ रहा है. इस तस्वीरों के माध्यम से युवाओं को ‘2222 गैंग’ में शामिल करने की कोशिश की जा रही है.

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छोटू चौबे पर क्या-क्या आरोप लगे?

जबलपुर का छोटू चौबे एक कुख्यात अपराधी है जो अपनी गैंग चलाता है. 1 दिसंबर 2023 को उसने और उसके चार साथियों ने जबलपुर के ही एक और गैंगस्टर अनि राज नायडू उर्फ अन्ना की हत्या कर दी थी. पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को तो गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन छोटू चौबे और उसका एक साथी आदिल खान फरार चल रहा था. इसके अलावा, जानकारी सामने आ रही है कि जबलपुर पुलिस ने हत्या के आरोपों में फरार चल रहे इस गैंगस्टर की गिरफ्तारी पर 10 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया था. मंगलवार रात जबलपुर पुलिस और जतारा पुलिस ने एक संयुक्त ऑपरेशन चलाकर गिरफ्तार किया था.

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