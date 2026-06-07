धुलाई में जींस का रंग हुआ खराब, तो गुस्से में आक्रोशित हो गया युवक; कमरे में गया और…दरवाजा खुलते ही परिवार के उड़े होश

Indore Crime: मध्य प्रदेश के इंदौर से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है. दरअसल, पूरा मामला यह है कि शहर के सेंट्रल कोतवाली पुलिस स्टेशन इलाके में रहने वाले 18 साल के एक युवक ने घर पर फांसी लगाकर अपनी जान दे दी. इस घटना के सामने आने के बाद पूरे इलाके में मातम छा गया है. पुलिस ने इस पूरे मामले पर मामला दर्ज कर लिया है और आत्महत्या के कारणों का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी है.

मृतक की पहचान गौरव के रूप में हुई है. शुरुआती जांच में पता चला है कि घटना से पहले घर पर मामूली सी बात को लेकर झगड़ा हुआ था.

परिजनों ने क्या कहा?

इस दुखद घटना पर परिवार वालों का बयान सामने आया है. जिसमें उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि गौरव को एक खास जींस बहुत पसंद थी. उसकी मां ने उस जींस को दूसरे कपड़ों के साथ वॉशिंग मशीन में धोने के लिए डाल दिया था. बताया जा रहा है कि दूसरे कपड़ों का रंग जींस पर लग गया, जिससे उसका रंग खराब हो गया. जींस खराब होने की जानकारी जैसे ही गौरव को लगी वो गुस्से में आक्रोशित हो गए. इसके अलावा, परिवार वालों ने बताया कि उसने इस बात पर अपनी मां से नाराजगी जताई. इसके बाद गुस्से में आकर उसने जींस फाड़ दी और अपना मोबाइल फोन भी जमीन पर पटक दिया. इसके बाद वह घर से चला गया.

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गौरव ने फांसी लगाकर की आत्महत्या

कुछ देर बाद गौरव घर लौटा लेकिन उसने किसी से ज्यादा बात नहीं की; वह सीधे अपने कमरे में चला गया. परिवार वालों को लगा कि वह धीरे-धीरे शांत हो जाएगा, इसलिए उन्होंने उसे परेशान नहीं किया. लेकिन जब काफी देर तक गौरव कमरे से बाहर नहीं आया तो परिवार वाले चिंतित हो गए. इसके बाद जब उसके कमरे में गए तो वहां का नजारा देखकर सब हैरान और परेशान हो गए. अपने कमरे में गौरव कमरे में फंदे से लटका हुआ मिला. परिवार वालों ने उन्हें तुरंत नीचे उतारा और अस्पताल ले गए, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी. घटना की सूचना मिलने के बाद सेंट्रल कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.

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पुलिस ने क्या कहा?

इस पूरे मामले पर एडिशनल डीसीपी अमरेंद्र सिंह का बयान सामने आया है. जिसमें उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है. मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है. फिलहाल पुलिस परिवार के सदस्यों और अन्य लोगों के बयान दर्ज कर रही है और सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच कर रही है. इसके अलावा, पुलिस का कहना है कि घटना के बारे में स्पष्ट जानकारी पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद ही सामने आएगी.