Home > क्राइम > अवैध संबंध में तबाह हो गईं 3 जिंदगियां, पति ने पत्नी की हत्या कर दे दी जान; प्रेमी ने भी मौत को लगाया गले

अवैध संबंध में तबाह हो गईं 3 जिंदगियां, पति ने पत्नी की हत्या कर दे दी जान; प्रेमी ने भी मौत को लगाया गले

MP Crime News: मध्य प्रदेश में अवैध संबंध के कारण 3 लोगों की जान चली गई. दरअसल, पहले पति ने पत्नी की हत्या की और फिर जान दे दी. उसके बाद ये सब सुनने के बाद प्रेमी ने भी अपनी जान दे दी.

By: Sohail Rahman | Published: May 26, 2026 11:45:12 AM IST

मध्य प्रदेश के इंदौर में अवैध संबंध में 3 लोगों की गई जान
मध्य प्रदेश के इंदौर में अवैध संबंध में 3 लोगों की गई जान


MP Indore Crime News: आजकल आए दिन अवैध संबंधों की खबरें सामने आ रही है. अब मध्य प्रदेश के इंदौर से ऐसी खबर सामने आई है. जिसको सुनने के बाद आपका पति-पत्नी के रिश्ते पर से भरोसा उठ जाएगा. दरअसल, पूरा मामला यह है कि अवैध संबंधों को लेकर हुए विवाद के बीच 34 वर्षीय शख्स ने अपनी पत्नी की हत्या करने के बाद आत्महत्या कर ली. बताया जा रहा है कि इस बात का पता चलने के बाद महिला के कथित प्रेमी ने भी जहर खाकर अपनी जान दे दी.

पुलिस अधिकारी के अनुसार, शहर के हीरा नगर इलाके में रविवार को एक व्यक्ति ने कथित तौर पर अवैध संबंधों को लेकर हुए विवाद के बाद अपनी 28 वर्षीय पत्नी का गला घोंटकर हत्या कर दी और उसके बाद खुद जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली.

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क्या है पूरा मामला?

दरअसल, पूरा मामला यह है कि हल्केवीर ने अपनी पत्नी रोशनी के चरित्र शक को लेकर हुए विवाद के बाद उसका गला घोंटकर काफी बेरहमी से हत्या कर दी और उसके बाद खुद कीटनाशक खा लिया. जांच के दौरान पुलिस को घटनास्थल से हल्केवीर द्वारा लिखा गया एक सुसाइट नोट मिला है. इस सुसाइट नोट में हल्केवीर ने पीथमपुर में रहने वाले कथित प्रेमी सतीश साहू को अपनी मौत और इस दुखद घटनाक्रम के लिए जिम्मेदार ठहराया है.

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सुसाइट नोट में क्या लिखा?

इसके अलावा, सुसाइट नोट में मृतक हल्केवीर ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि सतीश साहू के उसकी पत्नी रोशनी के साथ अवैध संबंध थे. जह शनिवार को हल्लेवीर ने एक रिश्तेदार से साथ सतीश साहू के पास विरोध दर्ज कराने और उसे समझाने पीथमपुर गया तो सतीश ने उसके साथ गाली-गलौज और मारपीट भी की. इस उत्पीड़न से परेशान होकर हल्केवीर ने यह भयानक कदम उठाया.

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पुलिस ने क्या कहा?

इस पूरे मामले पर पुलिस अधिकारी का बयान भी सामने आया है. जिसमें उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि कथित सुसाइट नोट में व्यक्ति ने दावा किया कि पीथमपुर में रहने वाले एक व्यक्ति ने उसकी पत्नी को अपने साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए बहकाया था और महिला की निजी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी दे रहा था. इसके अलावा, सुसाइट नोट में व्यक्ति ने यह भी लिखा कि उसकी पत्नी के कथित प्रेमी ने समझाने-बुझाने के बाद भी उसकी गुहार नहीं सुनी और उसे एक खास जगह पर बुलाया जहां उसने उसे पिटवाया भी.

Tags: crime newsMP News
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